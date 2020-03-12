Украина ко всему готова, даже к мировому кризису - Шмыгаль

Украина сейчас входит в мировой финансово-экономический кризис, однако намного сильнее, чем в 2008 году. Сейчас Украина готова встретить кризис. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства.

"На Совете финансовой стабильности речь шла о вызовах, которые обусловлены - это тоже следствие коронавируса в мире. Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса. Украина сейчас в этот мировой кризис входит гораздо крепче, чем это было, например, в 2008 году. У нас, как никогда, велика ликвидность в банках, у нас золотовалютные запасы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован, у нас позитивный диалог с МВФ", - отметил он.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что сотрудничество Украины с МВФ происходит в соответствии с запланированным курсом.

"У нас был вчера конференц-холл с руководством МВФ. Мы договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий курса, мы просто движемся в том контексте, в котором мы двигались. Из восьми тех параметров, что МВФ просил выполнить, у нас остается домашним заданием -2 параметра, мы надеемся выполнить это в течение двух, максимум трех недель", - добавил он.

Также Премьер-министр подчеркнул, что Украина готова встретить кризис.

"С точки зрения тех инструментов, которые сейчас есть в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины мы встретить финансовый кризис готовы. Так же как готовы встретить кризис связанный с вирусом", - резюмировал он.

Напомним, глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, без скоординированных действий ЕС может ожидать экономический кризис из-за вспышки коронавируса, подобный рецессии 2008 года.





А тем временем НБУ спасает финансовую ситуацию в Украине: тратит сотни миллионов долларов на поддержку гривни: 11 марта Национальный банк продал банкам 350 миллионов долларов, чтобы удержать гривню от сильной девальвации. Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,37 – 25,41, передает Экономическая правда.

После старта торгов котировки доллара подскочили из-за высокого спроса на иностранную валюту.

Нацбанк начинал продавать доллар по 25,55 гривни, а затем с шагом в 5 копеек при каждом новом выходе пришел к продаже по 25,75 к концу активной части сессии. Всего за день регулятор продал 350 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем 10 марта.

Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.















