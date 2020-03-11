Государственный долг Украины за два месяца вырос на 46 млрд. гривень

Государственный долг Украины за два месяца текущего года вырос более чем на 46 млрд. грн.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за январь-февраль 2020 года, передает пресс-служба ведомства.

«Девальвация в январе-феврале этого года гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга привели к увеличению государственного долга на 46,4 млрд. грн. (2,6%). Внешний долг вырос на 61,2 млрд. грн. (6,6%), а внутренний - сократился на 14,8 млрд. грн (1,8%)», - сказал Валерий Пацкан.

По его словам, на погашение государственного долга потрачено 51,7 млрд. грн, или 87,6% плана на отчетный период.

«Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривни по отношению к доллару, чем учтено в государственном бюджете на этот год. И нам снова приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования. Ведь заложенный в бюджет курса гривни, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем», - отметил Валерий Пацкан.

Он напомнил, что фактический курс гривни в среднем за январь-февраль составил 24,0 гривни за доллар США, тогда как в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 гривень за доллар США.

По оценке Счетной палаты, только в январе это привело к недопоступлению 2,3 млрд. грн. доходов.