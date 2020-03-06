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Авииакомпания Wizz Air уменьшила количество рейсов в Италию в связи с коронавирусом

Стремительное распространение коронавируса в Италии и сокращение запроса на полеты заставляет перевозчиков уменьшать количество рейсов или вообще отменять их. Это касается, в первую очередь, авиакомпаний.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля 2020 года в связи со снижением спроса из-за коронавируса.

«Wizz Air из-за тенденции снижения спроса на итальянских маршрутах, вызванной появлением вируса COVID-19, выровняла свой график полетов, результатом чего стали значительные отмены на определенных маршрутах в Северную Италию в период с 11 марта по 2 апреля 2020 года», — сообщается на сайте авиакомпании.

Как отмечается, в частности, изменения коснутся рейсов из таких стран как Албания, Австрия, Болгария, Грузия, Венгрия, Литва, Латвия, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Великобритания и Чехия.

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Согласно информации Wizz Air, пассажиры, забронировавшие билеты на отмененные рейсы будут информированы и размещены на альтернативных маршрутах.

Источник: Капитал

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