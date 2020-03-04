Все игрушки сломаны...

Пришло время сказать некоторые вещи открытым текстом: "честный" Зеленский "чистыми руками"отобрал у пенсионеров то, что им "грязными" руками дал "коррупционер" Порошенко. Каждый пенсионер Украины с 1 марта включительно недополучит ежемесячно приблизительно 10 процентов пенсии, положенной ему по закону. Отбросив в сторону за ненадобностью пенсионные наработки предыдущей власти, новая, молодая, прогрессивная команда предложила свои: проиндексируем пенсии в сентябре и... исключительно тем, кому уже исполнилось 80 лет, этаким образом - осчастливим 100 тысяч пенсионеров. Остальные - приблизительно 12 миллионов - подождут. Зеленский забыл снять про эти новшества очередной бравурный ролик и честно, по-доброму, оптимистично заверить стариков, что денег больше нет! Добавить "но вы держитесь" он вряд ли сможет, потому что держаться-то не за что: сломали почти все "игрушки", которые дали ему добрые 73 процента избирателей Украины, которые пришли на выборы! Ну, или - доломали то, что еще худо-бедно работало: правоохранительные органы, фискальную систему, медицину, образование, реформу децентрализации, ФОПы, сотруднчество с МВФ, ну, и вот добрался до пенсионного фонда...

Зеленский не вышел к народу, не сказал, что в стране назревает внутренний дефолт, что сформированное лично им правительство оказалось полностью недееспособным, что промышленность за время его каденции существенно упала и продолжает падать (итоги и подсчеты, несмотря на разбег, - от 5 до 1,9% - показывают неуклонное движение вниз), что войну он не остановил - за время его "мирного" президентства погибло и ранено значительно больше украинских воинов, чем за аналогичный "кровавый" порошенковский период.

Зеленский не говорит народу, что он разрушил практически всемирную коалицию в поддержку Украины в войне с Россией. Что посмотреть в глаза Путину и сказать ему "давай дружить, а?" оказалось просто смешным и очень глупым действием. И да: он таки не рассказал, что делал в Омане!

И Порошенко он посадить не смог: даже "свой" генеральный прокурор подробно объяснил ему, что доказательств вины папередника для суда - нет! И что позориться на весь мир его арестом в таких условиях - это просто нереально. Он не может рассказать своим избирателям, которые все еще при надежде и все еще рвут за него глотки в соцсетях, что все очень, очень плохо, и он просто не знает, как выбираться из этой трясины проблем...

Он не может открыто сказать своим избирателям, что сам виновен в падении своего рейтинга, и что рейтинг Порошенко и его партии, на хамской критике которых Зеленский получил карт-бланш, медленно, но неуклонно растет.

Он мечется в поисках решения и тех специалистов, которые спасут его самого и его команду. Олигархи страны не спешат подставлять ему свои плечи, а Коломойский требует своего. "Голос" веса не имеет. Тимошенко он панически боится. А к Порошенко, понятное дело, обратиться никак не может.

И тут на сцене появляются "бывшие" - экс-регионалы, те которые, маниакально стремясь к власти, готовы возвращаться, восстанавливаться, сотрудничать, мстить... Во власть приходят те, кто в 2014 предал интересы Украины в Донбассе и Крыму. Они настроены вновь "сближать Украину с Россией", пусть даже путём сдачи национальных интересов. Вот отсюда и разговоры об отмене Закона о люстрации и Закона о государственном языке, а также требование выступать в Раде на русском...

А тем временем...

Сурков утверждает, что Украины нет.

Лавров сказал, что им не нужны пустые саммиты, во время которых Украина ничего не может предложить (в смысле такого, что бы подошло России, конечно).

Меркель уже не знает, что предложить самонадеянному неофиту, который даже все ее усилия по урегулированию проблем умудрился сломать и выбросить на свалку...

И если от Украины еще не отвернулись США, то это вовсе не из уважения к ведущему актеру "95-го квартала". У США есть в Украине свои резоны. И очень сомнительно, что эти резоны помогут нам с решением наших болячек.

Сегодня предпринимается лихорадочная попытка что-то заменить в игрушечном правительстве - в спешке, сумбуре и растерянности "перезагружен" Кабмин. Попытка "своей компанией" поуправлять страной провалилась с треском. И уже нет и речи о "социальном лифте" - многие люди в Кабмин пришли явно не с улицы, а по рекомендациям не кого-нибудь, а олигархов. При этом один за другим министры отказываются принимать назначения, понимая, что превращаются в пешки, которые уберут с поля в любой нужный момент. И чем отличится второе правительство Зеленского? Заоблачными премиями и последовавшей через полтора месяца после её получения отставкой? Между тем, неплохо бы услышать итоги работы и самого Зеленского - в чём его достижения, и выполнены ли хоть какие-то обещания - хотя бы по его версии.

Ирина Шевченко, Изюм