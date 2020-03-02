В Украине начали общественные обсуждения законопроекта о децентрализации

В разных регионах Украины началисьобщественные обсуждения законопроекта о децентрализации. Об этом сообщает на пресс-служба фракции "Слуга народа".

"Власть начинает обсуждение закона о децентрализации в регионах. С 28 февраля по 6 марта в разных регионах Украины состоится цикл общественных обсуждений изменений в Конституцию относительно децентрализации", - говорится в сообщении.

Поэтому, обсуждения пройдут в восьми макрорегионах Украины: Херсоне, Харькове, Виннице, Львове, Киеве, Днепре, Черновцах и Краматорске.

"Участие в обсуждении примут местные общественные и профильные организации, представители самоуправления, народные депутаты по мажоритарным округам и областные СМИ. Также на встречах будут присутствовать участники из соседних областей. В итоге это позволит привлечь к обсуждениям все области Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что совместные наработки будут обсуждены в Киеве после завершения регионального тура. В конце должен быть сформирован согласованный со всеми сторонами текст изменений в Конституцию.

Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа" Виталий Безгин сообщил, что в политсиле "Слуга народа" планируют принять до местных выборов, которые запланированы в октябре, закон о децентрализации - к началу сентября его собираются вынести на голосование в Верховной Раде.







