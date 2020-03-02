В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников: что об этом известно

Эта квота нужна, так как спрос на IT-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка. Правительство подержало возможность приглашения 5 тысяч специалистов украинскими компаниям, работающими в сфере IT. Об этом сообщает РБК-Украина.

Для приглашенных специалистов устанавливается целый ряд условий:



• могут получить вид на жительство;

• не нуждаются в ежегодных разрешениях на применение труда иностранцев;

• их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;

• не привязаны к срокам пребывания в стране;

• не привязаны к конкретному месту работы и должности;

• имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

• смогут открывать ФЛП.



«Ежегодно украинские университеты выпускают 15−17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40 000 вакансий ІТ-ишников. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников — нашим технологическим компаниям не хватает специалистов», — обосновал необходимость привлечения иностранцев глава Минцифры Михаил Федоров.

В Минцифре также отмечают, что квоты не повлияют на спрос на украинских работников, так как главное, что получит Украина — это прибытие старших специалистов, которые смогут помочь Украине быстрее и качественнее развивать индустрию.

Самое большое количество квот выделено на Киев — 2500, на Харьков — 700, на Днипро — 600, на Одессу — 600 и на Львов — 600 человек.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации предлагает создать единый налог для юридических лиц в IT-сфере без ограничения обращения на уровне 4-7%.

Также недавно в Кабмине предложили ввести 5-ю группу для ФЛП, которые работают в сфере IT.







