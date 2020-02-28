Кто выиграл, а кто проиграл от отсутствия морозов и снега

Такая теплая зима, как в этом году - нас больше пугает, чем радует. И не потому, что не получилось нормально покататься на борде этого года, а потому что нас пугает глобальное потепление, а более глобальное потепление нас пугают лидеры стран, которые все это считают бредом. Об этом сообщает Экономическая Правда.

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Але якщо говорити конкретно про цю зиму, то ось які її економічні плюси і мінуси для України:

1. Відсутність морозів сприяла будівельній галузі і київській владі, що пришвидшило процес бетонування конструкцій та прокладання тротуарів. Бо за низьких температур збільшуються витрати і сповільнюються темпи будівництва. У 2019 році обсяги будівництва зросли на 20% порівняно з 2018 роком.

2. Помірна температура дозволила гарно спрацювати і логістичній галузі. В'їзд вантажівок до великих міст не обмежувався, у перевізників зменшилися витрати на пальне, не було проблем з доставкою товарів.

3. Відсутність снігопадів і морозів позитивно вплинула і на роботу морських портів. Вони почали 2020 рік із суттєвого збільшення перевалки вантажів. З початку 2020 року в українські морські гавані зайшло 958 вантажних суден, що перевищує аналогічні показники 2019 року майже на 12%.

4. Але не всім так пощастило. Через теплу погоду скоротився попит на енергетичні ресурси — електроенергію, газ та пару на 15,7%, у тому числі — через падіння виробництва в металургії, добувній та харчовій промисловості.

5. Аномально тепла зима змушує хвилюватися аграріїв. Через теплу зиму фермерам доведеться витратитися на "хімію".

6. Зимовий туристичний сезон в Україні був зірваний. Мова йде про курорти Пилипець, Драгобрат, Подобовець, Бескид. За даними компанії Join UP!, попит на відпочинок в Карпатах цієї зими впав на 30%. У лютому ситуація покращилася — випав сніг і вдарив мороз.

7. Відсутність снігу негативно позначилася на кількості та якості води у водоймах. За інформацією Національної екологічної ради України, водойми наповнюються максимум на 70% від норми, а подекуди — ще менше.







