Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии погибли 22 военнослужащих

Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 9 военных, еще десятки получили ранения, а некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии, передает Укринформ.

Турецкое издание Anadolu пишет, что военные подверглись атаке со стороны сил режима Башара Асада.

Губернатор пограничной провинции Хатай Рохме Доган рассказал, что в результате авиационной атаки погибли 22 турецких военных. Среди пострадавших есть тяжело раненые, которых через границу доставили в Турцию на лечение.

В то же время российский журналист Алексей Венедиктов рассказал, что атаку осуществили именно российские войска, дислоцированные в Турции. По его словам, общее количество пострадавших и раненых составляет более 100 человек.

После авиаудара со стороны России в Турции созвали Совет национальной безопасности. На ней под руководством президента Реджепа Эрдогана будет решаться вопрос реакции на такие действия россиян.

На время проведения совета в Турции заблокировали доступ к твиттеру. Доступ из этой страны был заблокирован по состоянию на 23:30 по местному времени.

Между тем в сети начинает появляться информация о якобы ответе Турции на авиационную атаку. В частности, есть информация, что турецкие войска пытались сбить самолеты, которые их атаковали, а также стреляли и по наземным объектам Асада и России в Сирии.



Что известно о войне России и Турции в Сирии?

Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.

Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, а безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.







