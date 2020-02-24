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Общество / Природа
24-02-2020, 15:10
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В результате непогоды в Украине обесточено около 500 населенных пунктов

Сегодня в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены почти 500 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По сообщению спасателей, во Львовской области без электричества остались 70 сел и городков, в Ивано-Франковской — 69, Тернопольской — 65, Волынской — 23, Черновицкой — 12, Житомирской — 11, Ровенской — 1.

В Одесской области из-за непогоды 224 населенных пункта остались без электроснабжения, сорвало кровлю на 18 объектах, и из-за падения деревьев пострадало 112 транспортных средств.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено”, — говорится в сообщении.


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