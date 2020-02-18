Бой, который осложнил стремление Зеленского к миру: хроника событий

Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Донбассе длился три часа утром 18 февраля. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения. Новотошковское расположено недалеко от Золотого в Луганской области. В районе Золотого Луганской области расположен один из участков разведения сил и средств.

Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.

Вражеская атака вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Донбассе является попыткой сорвать мирный процесс. Обсуждать и принимать решение о дальнейших шагах власть будет на заседании СНБО.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но непрерывными шагами", - отметил Зеленский.

Российские наемники после попытке прорвать украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный пригласили режим "тишины", чтобы забрать с поля боя раненых и убитых - военные ОС удовлетворили эту просьбу, однако враг решил скрыть поражение и выдал заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения.



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Пресс-секретарь Владимира Путина Песков рассказал, что в Кремле “действительно, видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской республикой (как называют в РФ боевиков „ЛНР“ — ред.) и украинскими вооруженными силами”. “Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие”.

Представитель Кремля при этом категорически отверг допущение о том, что Москва также несет ответственность за произошедшее. “Нет, это совершенно неправильная формулировка, так нельзя воспринимать”, — сказал он журналистам.



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Провокация российских вооруженных формирований в районе Новотошковского, которая состоялась во вторник утром, не изменит курс Украины на мир. Об этом заявил на брифинге в ОП Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Зеленский заявил, что враждебная атака вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Донбассе является попыткой сорвать мирный процесс.



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Офисом Генерального прокурора начато уголовное производство по факту обстрелов позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильный. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что, по данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам с запрещенного минскими соглашениями вооружения.



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Презентацию Национальной платформы примирения и единства перенесли на фоне атаки российских незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник. Об этом сообщил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в Facebook.

“Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко — мы сомневались и взвешивали „за и против“, но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести! Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми”, — написал Сивохо.

По его словам, о дате проведения презентации сообщат позже.



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В Нью-Йорке началось заседание Совета безопасности Организации объединенных наций.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Украинская сторона во время заседания поставила вопрос обстрелов вблизи Золотого.

Глава миссии в Украине Яшар Халит Чевик на заседании заявил, что во время атаки неподалёку Золотого, СММ ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение числа нарушений прекращения огня, в частности более 2300 взрывов.

Сергей Кислица рассказал о новом так называемом "и.о. главы правительства Донецка" Владимире Пашкова из Сибири.

"Каждый раз когда напоминают России о минских обязательствах, Россия переводит стрелку на Украину и говорит, что мы должны вести "прямой диалог" с представителями двух так называемых "местных властей" во временно оккупированной части Донбасса. Но о ком идёт речь? Кто они? Насколько "местным" является недавно назначенный так называемый "и.о. главы правительства Донецка" Владимир Пашков? Гражданин России, родившийся в Сибири, выпускник российского военно-морского училища и до недавнего времени вице-губернатор Иркутской области", - сказал Кислица.

Дипломат отметил, что Иркутск расположен в 6 тысячах км от Донецка.

"Тем ни менее он (Пашков - ред.) достаточно местный, по мнению Москвы, чтоб руководить Донбассом и чтобы с ним обсуждать будущее Донбасса. Не может быть оправдания или обоснования для того, чтобы кто-то из Сибири говорил нам, украинцам, что нам делать на нашей территории",- подчеркнул он.

Он также рассказал, что Россия только в 2019 году направила на временно оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов.

"Российская Федерация продолжает поставлять окупационным силам оружие, регулярные войска и наемников, настолько, что теперь они затмевают многие европейские армии. Около 500 танков, около 1000 бронированных боевых машин, практически 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов", - сказал дипломат.

Пять стран ЕС после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины. Совместное заявление сделали Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша.

"Мы, нынешние и бывшие члены Совета безопасности ООН от ЕС - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша - полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам", - говорится в частности в заявлении.

В заявлении европейских стран также осуждается аннексия Крыма и дестабилизация отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Используя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины, Россия нарушает основополагающие принципы международного права. Полное выполнение минских соглашений всеми сторонами остается основой для решения конфликта", - говорится при этом в сообщении постпредства Эстонии при ООН.

ИнфоКава по материалам СМИ







