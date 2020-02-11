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11-02-2020, 23:00
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Украинский фонд стартапов определил первые проекты для финансирования

В Украине определены первые восемь проектов, которые получат гранты от Украинского фонда стартапов. Об этом сообщает Минфин.

"7 февраля наблюдательный совет Украинского фонда стартапов принял решение о предоставлении грантового финансирования восьми проектам, которые недавно представили свои идеи на первом Pitch Day 25 января", - указали в ведомстве.

Так, на этот раз Seed грант (предоставляется разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляет 1 млн 250 тыс. грн) получат такие стартапы:


AeroDrone: Внедряет комплексные решения на базе беспилотных самолетов, которые являются лидером по полезной нагрузке и продолжительности полета, обеспечивает эффективное выполнение различных отраслевых задач.


GeoDesign.info: Аналитический онлайн-сервис, предоставляющий информацию о преимуществах и рисках открытия магазина/кафе/парикмахерской или других заведений в зависимости от локации.


BIOC: Технология нанополимеризации, что позволяет на молекулярном уровне связать крахмал и получить биокомпаунд (или биопластик) с высокими физико-механическими свойствами.


FieldBI: Комплексная аналитически-экспертная система, которая будет помогать улучшать результативность решений для всех стейкхолдеров на рынке.


Правомен: Полностью автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам, направленный на оказание юридических консультаций, формирование документов, а также разъяснение для населения возможностей и эффективности э-сервисов, созданных государством.


Framiore: Украинский устойчивый бренд женской одежды с собственным швейным производством и R&D центром по исследованию, разработке и инновациям текстильных изделий и технологий.


Pre-seed грант (предоставляется разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта, 625 тыс. грн) получают:


Pytag: Торгово-аналитическая платформа для торговли зерном, которая использует уникальные алгоритмы для сбора и обработки всех доступных цифровых данных о рынке торговли зерном, чтобы найти объективно лучшие торговые предложения для продавцов и покупателей, а также включает необходимые сопутствующие сервисы.


BioBin: Мобильное приложение для уменьшения влияния на окружающую среду за счет лучшего управления потреблением и отходами.


Напомним, украинские ученые смогут получить гранты на свои проекты от Нацфонда исследований.



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