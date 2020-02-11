Что надо знать о трудовой миграции из Украины в ЕС

На Телеграмм-канале "УП.Кляті питання" вышло интересное исследование по трудовой миграции. Вот несколько интересных фактов:

(Далі на мові оригіналу)

1. Загальний обсяг міграції робочої сили з України. 2012 рік — щонайменше 1,6 млн осіб. 2017 рік — щонайменше 2 млн осіб. 69% із заходу України, хоча в цьому регіоні проживає лише 27% населення країни. 70% трудових мігрантів у 2017 році — чоловіки. Але у Італії 71% - це жінки. 41% трудових мігрантів молодші за 35 років.

2. Трудова міграція позитивно впливає на Україну: грошові перекази зросли з 7 млрд дол у 2015 році до 10 млрд дол у 2018 році або близько 8% ВВП.

3. За останні роки міграція до Росії зменшилася щонайменше на третину, а кількість мігрантів до Польщі зросла втричі до 0,5 млн.

4. Міграція робочої сили також сприяла відновленню реальної заробітної плати в Україні завдяки каналам пропозиції робочої сили та внутрішнього попиту на робочу силу

5. Міграція робочої сили з України, ймовірно, збережеться, хоча її щорічний відплив може зменшитися. Також може зростати відкритість країн Євросоюзу до трудових мігрантів через нестачу працівників.

6. Ефект досі був переважно корисними для мігрантів та української економіки, це може змінитися в довгостроковій перспективі, якщо еміграція почне шкодити ціновій конкурентоспроможності, інвестиційному клімату та державним фінансам. Якщо все більше українців працюватимуть і платитимуть податки за кордоном, з часом стане складно фінансувати національні видатки — пенсії та інфраструктуру.

7. Що уряд може зробити задля сповільнення темпів еміграції? Збирати більше статистики. Міграція повинна бути частиною стратегічного планування політики України. А економічне зростання та позитивні економічні перспективи необхідні для того, щоб спонукати людей залишатися та інвестувати у своє майбутнє в Україні.







