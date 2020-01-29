Курс валют

Новости

Все новости
Главные новости
Вчера, 19:00
102
Версия для печати

Без украинского контроля за границей на Донбассе мира не будет

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма во время заседания в Минске заявил, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - цитирует Кучму пресс-секретарь.

По ее словам, во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила, что "решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление контроля над границей - является основным для выполнения Минских соглашений".



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Планету могут спасти леса, посаженные с помощью дронов. Видео
Гений Леонардо да Винчи: во Львове - выставка инженерных сооружений. Фото. Видео
Извержение вулкана Таал: Филиппины эвакуировали миллион человек. Видео
«Адская хоругвь», или Первая украинская киносказка, за которую не стыдно. Фото
Пожары в Австралии не утихают: погибли 24 человека и почти 1,500 млрд животных. Фото
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт