Без украинского контроля за границей на Донбассе мира не будет

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма во время заседания в Минске заявил, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - цитирует Кучму пресс-секретарь.

По ее словам, во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила, что "решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление контроля над границей - является основным для выполнения Минских соглашений".







