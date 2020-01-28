Модные тренды 2020: джинсы, цветочные принты и минимализм

​Модная индустрия встречает десятилетие яркими цветочными принтами, полюбившимся многим джинсом и новым видением привычных нарядов. По данным фешн-стилистов, этот год порадует нас простой и удобной одеждой, которая отлично подойдет для повседневной носки.

Мы собрали 10 главных модных трендов 2020 года, которые понравятся поклонникам минимализма и тем, кто любит выделяться. В частности, в числе новых тенденций цветочные принты, ультракороткие юбки и шорты, а также кожаная одежда.



Синий – главный цвет года

В 2020 году самым модным и трендовым становится классический синий цвет. Именно его Институт цвета Пантон (Pantone) назвал главным оттенком сезона. Это свежий и благородный тон, который дарит уверенность в себе, ощущение гармонии и надежности. Его можно использовать в одежде, аксессуарах или даже в макияже. Оттенки синего станут главными при выборе нарядов и украшений.

Ультракоротко

Главный тренд сезона – ультракороткие юбки и шорты. Мировые стилисты рекомендуют не бояться показывать свои ножки и выглядеть расковано. Они предлагают короткие платья с закрытым верхом или глубоким декольте. Обратите внимание и на юбки с длиной мини, а также шорты. Сочетать их можно с блузами, пиджаками или свитерами.



Минимализм 90-х

Девяностые годы продолжают вдохновлять модельеров всего мира. Дизайнеры черпают вдохновение в модных тенденциях, которые были популярны в то время, и создают совершенно новые и интересные образы. В 2020 году ретро-стиль популярен и проявляется в виде чистых и простых линий, монохромной палитре и понятных фактурах. Гении моды предлагают одеваться в удобные и легкие наряды, которые идеально подойдут для повседневной носки.



Горошек

Авторитетные модные дома продолжают использовать горошек, как самый модный тренд. Они включают этот принт в лучшие коллекции, предлагая нам носить такую одежду не только в повседневной жизни, но и на праздники. Узоры в горошек становятся актуальными на блузах, платьях и юбках.



Веревка вместо пояса

Вместо широких ремней или классических поясов мировые дизайнеры предлагают использовать пояса-веревки. Они добавляют в образ простоты и утонченности, выглядят ярко и стильно. В 2020 году их можно комбинировать с платьями, костюмами, верхней одеждой и даже брюками.



Кожа

Главным трендом 2020 года является и кожа. Одежда из этого материала выглядит интересно, стильно и эффектно. Дизайнеры предлагают обратить внимание на кожаные шорты, брюки, бермуды, рубашки оверсайз, куртки и платья. В этом году они будут самыми актуальными.

100% деним

Джинс никогда не выходил из моды, но в этом году он становится самым главным трендом. Мировые модельеры предлагают обязательно включить в свой гардероб джинсовые платья, куртки, шорты и даже юбки. Простые и удобные джинсы – на пике популярности. Выбирайте укороченные или расклешенные модели, скинни с завышенной талией или варианты в ретро-стиле.



Платья с цветочными принтом

Самый модный принт на платьях 2020 года – это яркие, тропические цветы. Дизайнеры предлагают обратить внимание на гармоничные наряды, украшенные нежными композициями. Также актуальными будут и модели, в которых используются фактурные цветочные элементы. Кстати, один из главных трендов – это платья с ультраглубоким V-образным декольте.

Брючные костюмы

Дизайнеры переносят этот тренд и в 2020-й год. Но теперь они предлагают обратить внимание на костюмы в непринужденном стиле, вдохновленные маскулинностью и расслабленностью. Кстати, одним из трендов будут костюмы с шортами.



Базовый топ

Тренд, который был на пике популярности несколько лет назад, возвращается. Неожиданно, но дизайнеры обратили внимание на базовые топы: от коротких кроп-топов до однотонных бодисьютов и классических водолазок. Такая простая одежда будет невероятно популярной.

Источник: socportal







