Планы Гончарука строить дороги - прожекты: денег в бюджете нет

Эксперт Александр Кава прокомментировал заявление действующего премьер-министра Украины относительно обновления 4 000 километров украинских дорог. В бюджете предусмотрено лишь 66 млрд грн на обновление дорог, на 20 млрд меньше, чем планирует привлечь правительство.

"Заявленной суммы, о которой говорили на презентации, 86 млрд в бюджете нет. Есть в бюджете только 66 млрд. Более того, эта сумма меньше той, которую закладывало правительство Гройсмана, поскольку в Украине с первого января 2018 года действует государственный дорожный фонд, который наполняется за счет акцизов. На 2020 год наполнение бюджета из этого фонда должно составлять уже 100%. Но во время голосования в бюджете господин Гончарук отыграл этот вопрос обратно. Что касается других источников финансирования, то есть договоры с европейскими банками, но стоит уточнить, что они тоже начали готовиться еще в конце 2018 года", - заявил Кава.

Что ж... пора бы уже нам привыкнуть к прожектам команды "Зе"...

Источник: УНИАН







