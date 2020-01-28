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Общество / Криминал
Вчера, 23:00
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В Беларуси одновременно исчезли директора всех сахарных заводов страны - СМИ

В Беларуси директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов одновременно перестали появляться на рабочих местах. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, направлявшегося в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода, как сообщили на предприятии, “улетел в отпуск”. Глава Скидельского сахарного комбината якобы “уехал в Минск”, а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на работе.

Издание пишет, что предположительно директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности Беларуси. Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.

“По данным источника TUT.BY, фигурантом „сахарного дела“ является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Мы пытались связаться с ним в понедельник и во вторник, но его на рабочем месте нет”, — указано в сообщении белорусского издания.

Напомним, экс-боец спецслужб Беларуси рассказал, как уничтожали оппозиционных Лукашенко министров.



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