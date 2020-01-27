Эпидемия коронавируса: почти 3000 заболело, более 80 - умерло. Что делать

Число жертв китайского коронавируса из Уханя увеличилось до 80, а количество заболевших в Китае официально превысило 2,7 тысячи человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сообщения китайских властей. Умер медик, лечивший первых пациентов в эпицентре вспышки.

Вирус, который похож на простуду, но, в отличие от нее, очень быстро поражает легкие и другие органы, начался с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Сейчас сам рынок закрыт и огражден полицейской лентой, а в городе активно проходят мероприятия по обеззараживанию.

Известно, что вирус с китайского Уханя принадлежит к большому семейству коронавирусов. Он передается воздушно-капельным путем животным и людям.

Вспышка вируса пришелся на худшее время - празднование китайского Нового года. Ведь именно на этой неделе граждане Поднебесной активно путешествуют, приезжают на праздники к родственникам как внутри страны, так и из-за рубежа.

26 января стало известно, что смертоносный коронавирус из Китая может передаваться в инкубаторный период, когда человек даже не подозревает, что он болен. Инкубационный период длится от одного до 14 дней.



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Власти КНР вводят ограничения на продажу диких животных с воскресенья, 26 января, в связи со вспышкой коронавируса, который, вероятно, распространился с точки продажи в Ухане в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

"Китай запретил торговать дикими животными по всей стране на рынках, супермаркетах, ресторанах и платформах электронной коммерции из-за вспышки коронавируса. Власти решили, что любые места, где разводят диких животных, следует изолировать, а перевозки дикой природы следует запретить", - говорится в сообщении.



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В Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен, с помощью тех технологий которые помогли вылечить людей в Китае. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 26 января, передает пресс-служба Офиса Президента.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - отметил



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Министерство здравоохранения дало рекомендации для граждан по коронавирусу и назвали основные симптомы заболевания. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Министерство здравоохранения Украины призывает граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

"Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание", - добавляется в сообщении.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после них, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.

В Минздраве напомнили стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

часто мойте руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенная температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения; с сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.







