Отказ от мяса опасен, считает кардиохирург Борис Тодуров

Всем известно, что правильное питание – одно из ключевых условий сохранения здоровья. И часто в этом контексте появляется множество агитаций относительно отказа от продуктов животного происхождения, мол, именно из-за них и возникает большинство существующих нарушений в организме.

На самом ли деле отказавшись от привычного рациона в пользу вегетарианства можно "омолодиться" и продлить годы здоровой жизни? Ответ на этот вопрос дал известный кардиохирург, профессор Борис Тодуров.

"Действительно, отсутствие правильного питания – серьезный фактор риска для здоровья в целом и сердечно-сосудистой системы в частности. Так, человек должен потребить определенное количество калорий и определенное количество калорий сжечь, а также вместе с пищей постоянно снабжать организм необходимыми для его нормальной жизнедеятельности веществами", – говорит доктор.

По словам процессора, в рационе должно быть достаточное количество белка. И вегетарианство в этом случае далеко не лучший вариант питания. "В человеческом организме есть ДЕПО углеводов в виде гликогенов в печени, есть ДЕПО жиров в виде подкожной жировой клетчатки, но ДЕПО белка не существует. Он весь сконцентрирован в мышцах, и, если вы не едите мясо и рыбу, начинают расщепляться именно они. Для нормальной работы органов и систем регулярно нужно употреблять девять незаменимых аминокислот, которые невозможно получить в достаточном количестве из продуктов растительного происхождения (соевых продуктов, орехов и т.д.). К тому же, есть такой витамин – В12, от которого зависит, в том числе, нормальное развитие крови. Это вещество человек в основном потребляет только из красного мяса, потому свои 100 г бифа в день вы должны съедать", – объяснил Тодуров.

От чего эксперт действительно рекомендует отказаться – от сладостей в любом виде (пирожные, конфеты, сладкие фрукты). "Они не нужны даже тем, кто активно занимается спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза – все это заставляет поджелудочную железу работать в сумасшедшем ритме и вырабатывать огромное количество инсулина, что положительно на здоровье уж точно не отразится ни сейчас (приводит к ложному чувству голода, например), ни в перспективе (в частности, происходят гормональные сбои, развивается ожирение и пр.)", – подытожил кардиохирург.



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Тодурову вторит Фрэнк Митлонер из Калифорнийского университета в Дейвисе, передает Science Alert. Он считает, что полный отказ людей от мяса не уменьшит воздействие на окружающую среду, а лишь усугубит его.

По мнению ученого, заблуждение, что производство мяса превышает по выбросам транспорт, возникло из-за неправильной оценки воздействия домашнего скота на климат, которая была сделана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в 2006 году.

Тогда эксперты учитывали все факторы, связанные с производством мяса, включая производство удобрений и превращение диких экосистем в пастбища, но игнорировали производство материалов и деталей для автомобилей и содержание дорог, учитывая только выхлопные газы. Это исказило результаты исследования.

Заявление о том, что вегетарианство улучшит состояние окружающей среды и уменьшит нагрузку на природные экосистемы, он считает ложным. Также и утверждение, что домашний скот генерирует больше парниковых газов, чем транспортный сектор.

Митлонер подчеркивает, что повсеместный переход на вегетарианство потребует новых сельскохозяйственных угодий, однако только 30 процентов всех имеющихся земель могут быть использованы для выращивания культурных растений.

Поскольку к 2050 году численность населения составит 9,8 миллиарда человек, то употребление мяса в этом случае будет менее вредным для окружающей среды, чем расширение площадей для культивации растений.

Митлонер также указывает, что, даже если все американцы откажутся от животных продуктов, они сократят выбросы парниковых газов лишь на 2,6 процента. В то же время внедрение новых технологий уменьшило общее воздействие на окружающую среду со стороны мясной индустрии на 11,3 процента, начиная с 1961 года, а производство мяса с тех пор увеличилось в два раза. Глобальный отказ от мяса станет ударом для продовольственной безопасности.

Также ученый настаивает на то, что растительная пища хуже удовлетворяет потребность человека в калориях, поскольку организм людей не способен усваивать клетчатку в отличие от растительноядных животных. Кроме того, животноводство обеспечивает средствами для существования около одного миллиарда человек.

В заключении ученый привел данные Агентства по охране окружающей среды США, согласно которым на сельское хозяйство приходится лишь девять процентов всех антропогенных выбросов парниковых газов. Лидерами являются производство электроэнергии (28 процентов), транспорт (28 процентов) и тяжелая промышленность (22 процента). На животноводство приходится 3,9 процента.

Источник: obozrevatel







