Птичий грипп: в Винницкой области должны сжечь 100 тысяч кур

Совсем недавно птичий грипп атаковал Европу и уже добрался до Украины. В частности, до Винницкой области. Там уже сожгли более 50 тысяч больных кур и еще столько же должны утилизировать. На предприятии, где обнаружили штамм, круглосуточно работают ветеринары. Обходят и частные хозяйства. Кто заразил птиц гриппом и есть ли угроза для людей? Информирует Госпродпотребслужба.

Столб дыма над этой фермой стоит и днем, и ночью. Сотрудники Госпродпотребслужбы сжигают целые горы инфицированных кур. Внутри здания, в специальных костюмах, собирают других мертвых птиц. На территорию фермы никого кроме специалистов не пускают. Круглосуточно на предприятии работают ветеринары. Сначала усыпляют птиц, а затем сжигают. Утилизировали уже более пятидесяти тысяч кур. На воротах предприятия объявления о карантине. Дезраствором обрабатывают даже машины.

Крестьянам рассказывают как уберечь от гриппа домашних птиц.

Людмила Андрущак Бугаковская, сельская голова:

"На улицу не выпускать, содержать в оградках, не допускать контакта с прилетными птицами".

Местные напуганы. Опасаются, что из-за вспышки инфекции на ферме придется избавиться и от своих пернатых. Первый признак птичьего гриппа – слабость. Поэтому ветеринары планируют осматривать домашних птиц каждый месяц. Анализы будут брать у кур, гусей, уток и индеек во всех селах района. Если инфекцию обнаружат, птиц сожгут.

Специалисты предполагают, что куры на ферме заразились гриппом от диких птиц. Они жили на озере, неподалеку от фермы. Поэтому могли есть корм, который хранится на предприятии под открытым небом.

Заразиться птичьим гриппом человек не может. Но пока специалисты выясняют, куда с этой фермы продавали яйца.

Григорий Сидорук, начальник управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области:

"Их надо изымать. Потому что теоретически мы не можем знать, где эти яйца. Не только, кто их потребляет, а куда скорлупу денут. А может ее скармливать птице будут. Теоретически есть угроза распространения среди птиц".

Последний раз вспышку птичьего гриппа в Украине фиксировали три года назад. Сейчас от него страдает и Европа. Карантин продлится до марта.

Напомним, сообщалось о том, что Европа закрыла границы для куриного мяса из Украины. Но при этом яйца и яичная продукция под ограничения не подпадают. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Директор Ассоциации "Союз птицеводов" Сергей Карпенко рассказал: "Мы надеемся, что Европейская комиссия пересмотрит введенные ограничения и примет положительное решение о применении принципа зонирования по Украине, и в ближайшее время возобновит импорт из благополучных относительно птичьего гриппа регионов".

Новых вспышек птичьего гриппа не зафиксировано, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

“С целью контроля за эпизоотической ситуацией, в зонах защиты и наблюдения работают 15 рабочих групп, которые проводят учет птицы в индивидуальном секторе и клинический осмотр. Проведен клинический осмотр 24983 голов птицы в 1194 дворах 32-х населенных пунктов, работа завершена. По результатам проведенного клинического осмотра информации о заболеваемости птицы в зонах защиты и наблюдения не поступало. Как сообщалось ранее, по состоянию на 08.00 23 января 2020 года подвергнуто умерщвления 108688 голов птицы, в том числе: с ЧП Хутор” — 108 144 голов; с ООО “Немиров-Подолье” — 544 головы ", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Эксперты объясняют, что зафиксированный в ЕС и Украине штамп птичьего гриппа безопасен для человека, а поэтому закрывать экспорт — нет смысла. Они расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны.