В Австралии аеред лицом пожара вомбаты спасали мелких животных

Австралийские вомбаты удивили зоологов тем, что во время пожаров впускали маленьких зверей-«погорельцев» в свои норы, тем самым спасая их от гибели в огне. Таким образом они спасли тысячи мелких животных от сильных пожаров, охвативших зеленый континент. Об этом сообщила организация Greenpeace в Новой Зеландии в своем Instagram-аккаунте.

Новозеландские сотрудники организации сослались на своих коллег из Австралии, однако отнеслись к этой информации несколько скептически.

Дело в том, отмечают зоологи, что подобное поведение является для вомбатов нетипичным. В природе вомбат яростно защищает свою нору от незваных гостей.

Специалисты отмечают, что если вомбаты действительно приютили и спасали от огня других мелких зверей, предоставляя им свои «апартаменты», то это достойно удивления. Возможно, животные объединились перед лицом смертельной опасности.

Вомбаты в длину достигают от 70 до 130 сантиметров, весят от 20 до 45 килограммов. Животные роют глубокие норы на три метра и более. Свои жилища они соединяют туннелями, протяженность которых может достигать до 20 метров.

Источник: aspekty







