Беларусь бунтует: отказалась от нефти России в пользу Норвегии

Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Об этом сообщило агентство Reuters. Нефть из месторождения Johan Sverdrup по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.

По сведениям агентства, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках. Предположительно продавцом нефти выступила французская компания Total.

Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда. Танкер Breiviken с 80 000 тоннами нефти прибудет 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.

22 января в Клайпедском порту должна была начаться разгрузка танкера с 80 тысячами тонн норвежской нефти, которую купила Беларусь. Однако, как информирует kurier.lt, ее отложили до четверга. Руководство порта ссылается на "неблагоприятные погодные условия" (сильный ветер). Ожидается, что утром 23 января танкер войдет в порт. А пока "Breiviken" находится в море около Клайпеды и ждет разрешения.

Нефть отгрузят из танкера в нефтетерминал, а после — в цистерны. Доставка на новополоцкий НПЗ "Нафтан" будет осуществляться по железной дороге.



Напомним

Накануне Нового года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что белоруский лидер Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.

Теперь у Беларуси нет договора на поставки в 2020-м российской нефти, поэтому с 1 января они были остановлены. Переговоры результатов пока не дали, они тоже приостановлены. В Минске считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить российским нефтяным компаниям маржу в прежних объемах.

На днях Лукашенко заявил, что у России будет приобретаться 30-40% нужной нефти, остальное планируется завозить через страны Балтии и Украину.

Источник: korrespondent







