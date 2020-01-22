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Вчера, 23:00
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Специалисты в очередной раз назвали полезные свойства кофе

Почти каждый украинец ежедневно выпивает хотя бы чашку кофе. Это своего рода наркотик, от которого сложно отвыкнуть. Однако этот напиток обладает множеством полезных свойств, о которых обязательно нужно знать.

В кофе содержится кофеин, который поступает в мозг и заставляет его производить больше энергии. Таким образом сон переносится на потом.

Согласно исследованиям, которые проводили японские ученые, снижают подобный риск именно хлорогеновая кислота и кофеин.

На спортсменах был проведен эксперимент. Их попросили после тренировки выпить кофе. Через час оказалось, что боль в мышцах значительно уменьшился.

Кофе влияет на половые гормоны, которые играют роль в уменьшении вероятности появления диабета второго типа.

Проведенные исследования показали, что каждое выпитое чашку напитка уменьшает риск заболевания диабетом в пределах 7%.

Однако это вовсе не означает, что теперь этот напиток нужно пить каждый час. Совсем нет. Максимум - две чашки в день.

Если за день выпивать по 5 и более чашек кофе, то это может дать обратный результат.

Источник: golos



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