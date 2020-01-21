Вороны похожи на обезьян: они также быстро обучаются новым умениям

Ученые из Тюбингенского университета (Германия) выяснили, как у вороны распознают разные картинки. Исследователи раскрыли причину быстрой обучаемости ворон, получив новые данные о том, как происходит группировка изображений в мозге ворон.

Оказалось, что в мозге птиц, так же как и у приматов, отдельные нейроны могут отвечать за распознавание не самой картинки, а за ее принадлежность к какой-либо известной группе.

Эксперты давали двум черным воронам задание сортировать набор картинок. К примеру, если показывали изображение птицы, ворона должна была клюнуть красный треугольник на экране, а если изображен цветок - то клюнуть синий крест.

За каждый правильный выбор вороны получали награду. Методом проб и ошибок птицы быстро научились отличать картинки. После обучения, когда процент правильных ответов достиг 80%, вороны получали новый набор изображений и должны были их рассортировать.

Параллельно ученые регистрировали активность нейронов в области мозга птиц, аналогичной префронтальной коре (передняя часть лобных долей. - Ред.) млекопитающих, которая интегрирует сведения о внешнем мире, а также играет роль в адаптации поведения к новым условиям. Некоторые нейроны по-разному отвечали на разные картинки, однако нашлись такие нейроны, которые группировали изображения по типу правильного ответа на них. Например, один нейрон всегда реагировал на картинки, которым соответствовал красный треугольник.

Таким образом, в рабочей памяти хранились не отдельные изображения, а ассоциация с группой изображений. Причем во время обучения она появлялась уже через несколько минут после появления неизвестных картинок.

Вероятно, именно такому устройству памяти вороны обязаны своей способностью быстро обучаться. Интересно, что такая же схема наблюдается и у обезьян, которые имеют куда более высокоразвитый мозг, чем птицы.

Источник: golos







