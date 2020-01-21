Слуги решили "подоить" бизнес: как Рада перекроила Налоговый кодекс

Верховная Рада приняла законопроект № 1210, который на протяжении последних трех месяцев был предметом жарких дискуссий и громких скандалов: представители табачной, металлургической, газодобывающей отраслей заявляли, что нормы документа представляют серьезную угрозу для отечественного бизнеса и могут привести к коллапсу в экономике.

Верховная Рада на прошлой неделе приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, автором которого является глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Законопроект вызвал волну возмущения у представителей табачной, металлургической, газодобывающей отраслей, которые заявляли, что в предложенном изначально виде документ может привести к закрытию предприятий, сокращению рабочих мест и коллапсу в экономике в результате снижения налоговых поступлений в бюджет. Власти пообещали переписать законопроект ко второму чтению. Что в итоге получилось?



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"В течение трех месяцев, пока продолжалось обсуждение законопроекта № 1210, бизнес доносил свою позицию о том, что его принятие будет иметь катастрофические последствия. Я не знаю, кто убедил президента склонить большинство в Раде к голосованию за данный законопроект. Возможно, это произошло в связи с огромным влиянием нынешних фискалов и Министерства финансов, которые смогли убедить его в том, что нормы № 1210 поддержит МВФ, что их принятие является условием для продолжения работы с фондом. А главным образом - что их результатом станет увеличение поступлений в госбюджет. Лично я считаю, что через 9 месяцев после вступления норм законопроекта в силу поступления, наоборот, снизятся", - сказала 112.ua народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Принятие законопроекта № 1210 стало возможным благодаря голосам "слуг народа". Оппозиция готова зарегистрировать в Верховной Раде постановление об отмене законопроекта № 1210, но Южанина говорит, что, "учитывая наличие в парламенте монобольшинства, надежды на то, что данный документ получит поддержку, практически нет". Более вероятно, по ее словам, что президент подпишет закон и его нормы вступят в силу. "Если со стороны бизнеса сейчас не будет громких протестов, то это и произойдет", - говорит она.

Как известно, изложенный на нескольких сотнях страниц законопроект затрагивает широкий круг вопросов – трансфертное ценообразование, обложение налогами продаж вещей, бывших в употреблении, ставки ренты для ЖРС и акцизы на сигареты, табак для нагревания. Документом вносятся изменения в 160 статей Налогового кодекса. Как признались сами депутаты, практически ни один из парламентариев, даже в профильном комитете, не был в состоянии охватить своим вниманием и понять весь законопроект до конца.

Более всего по поводу норм документа возмущались представители табачной и металлургической отраслей. В частности, из-за "технической ошибки", которая содержалась в переходных положениях документа (в отношении изменений в акцизной политике), в Украине могли резко – до 80-100 грн за пачку – подорожать сигареты, что привело бы к заметному росту теневого рынка. Также предлагаемые изменения предполагали резкое – с 45 до 70 грн за пачку – подорожание табака для нагрева (на украинском рынке это продукты торговых марок GLO і IQOS).



Конец коричневой схемы и акцизы

для никотиносодержащих жидкостей

В принятой парламентариями редакции законопроекта № 1210 нормы в отношении налогообложения табачных и никотиносодержащих изделий вступают в силу с 1 января 2021 года. В частности, табакосодержащие изделия для электрического нагревания (стики для IQOS и GLO), которые до последнего времени классифицировались в товарной группе "Табак и заменители табака" и облагались ставкой 949,8 грн за 1 кг нетто, теперь будут облагаться акцизом как товарная группа "Табакосодержащие изделия для электрического нагревания" и облагаться ставкой налога на уровне 1456,33 грн за 1 тыс. штук в 2021 году с ежегодным повышением ставки на 20% до уровня 2516,54 грн в 2024 году. Компании-производители пока не готовы назвать конкретные цифры, как это скажется на стоимости их продукта на розничном рынке.

Кроме того, вводятся обозначения "электронная сигарета" и "жидкости, которые используются в электронных сигаретах" с установлением для последних с 2021 года ставки налога на уровне 3 тыс. грн за литр. Согласно новым требованиям, емкости (упаковки) с жидкостью, которые используются в электронных сигаретах, должны маркироваться акцизными марками. До сих пор эта категория существовала вне регулирования.

Директор по внешним связям "Филипп Моррис Украина" Наталия Бондаренко заявила, что компания (развивает систему нагрева табака IQOS) не поддерживает предусмотренные последней редакцией 1210 изменения, так как их имплементация в 2021 году может иметь "крайне негативные последствия не только для индустрии, но и для государства и потребителей": "Уравнивание ставок налогообложения табакосодержащих изделий для нагревания и сигарет является дискриминационным подходом к этой категории продуктов, что противоречит практике ЕС и принципам налогообложения никотиносодержащих продуктов по уровню вреда". Бондаренко выразила надежду на то, что правительство вместе с представителями отрасли и экспертами уже в ближайшее время инициирует создание рабочей группы для формирования эффективного, рационального решения в отношении регулирования и налогообложения всех инновационных продуктов со сниженным риском, с учетом практики ЕС в этом вопросе.



Как убить сигаретный бизнес

Руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач заявил, что "колоссальное повышение (почти на 400%) ставок акцизного налога на табачные изделия для нагревания может просто убить сегмент рынка, который только начинает развиваться и сейчас не превышает 3% от общего рынка сигарет".

"Понятно, что объемы этого сегмента инновационной продукции начнут сокращаться, государство вообще не получит никаких дополнительных налоговых поступлений", - говорит Рылач. Он отметил, что компания разочарована нормами в части налогообложения и регулирования продуктов для нагревания табака и электронных сигарет. "К сожалению, законодатели не учли советов экспертов и опыт стран Европейского союза, которые разграничивают регулирование на уровне налогообложения классических сигарет и продуктов нового поколения с учетом степени риска для здоровья потребителей. В странах ЕС фискальная политика государства стимулирует потребителей менять свои привычки и переходить на потребление потенциально менее рискованных продуктов", - подчеркнул Рылач.

Ранее "Бритиш Американ Тобакко", которая входит в тройку крупнейших налогоплательщиков в стране, из-за "непрогнозируемой фискальной и регуляторной политики правительства Украины" объявила о планах с 2020 года перенести региональный центр из Киева в Румынию. Также компания временно приостанавливала работу своей фабрики в Украине.

Позитивную оценку нормам законопроекта дали в "JTI Украина" (компания в конце прошлого года начала продавать в Украине электронные сигареты Logic Compact). Менеджер по регуляторным вопросам "JTI Украина" Юлия Ющенко отметила, что компания заинтересована в регулировании рынка, а также установлении ставки акцизного налога и таможенной пошлины на жидкости для электронных сигарет: "Мы рады, что теперь на этом рынке будут установлены правила игры". В JTI говорят, что присвоение электронным сигаретам отдельной категории является позитивным моментом, так как "раньше они завозились под разными таможенными кодами и это усложняло контроль и анализ рынка".

В то же время в JTI озабочены некоторыми нововведениями, в частности требованием маркировки жидкостей для электронных сигарет. "Мы считаем, что эта норма приведет к тому, что большая часть рынка окажется нелегальной. Так, жидкости для электронных сигарет открытого типа производятся и ввозятся в Украину в разных емкостях и объемах и разливаются в емкости меньших объемов на этапе дистрибуции. Таким образом, акцизные марки будут наклеены только на большие емкости, а те, которые будут в продаже, останутся немаркированными, а значит – нелегальными", - сказала Ющенко.

Ранее ряд представителей табачной отрасли, сетовали и на то, что под регулирование попадут крупные легальные производители, но при этом вне поля действия законодательных норм останутся полулегальные торговцы вейп-системами и жидкостями для них, которые часто изготавливаются в кустарных условиях и с точки зрения качества (содержания глицерина и никотина) никем не регулируется.

Позитивом участники рынка считают ликвидацию схемы, позволявшей недобросовестным производителям выпускать сигареты в "коричневой бумаге", и на основании разницы в налогообложении сигарил и сигарет минимизировать налоговые отчисления, откровенно демпингуя со своей продукцией на рынке. Нормами 1210 налогообложение сигарил (в силу отсутствия четкого стандарта сигарет в коричневой бумаге) приравнивается к уровню сигарет. Кроме того, вводится требование указывать на акцизной марке для сигарет и сигарил количество штук в пачке.

Но и тут не обошлось без традиционной ложечки дегтя. Нормы, которые позволяют закрыть схемы минимизации уплаты акцизного налога, начнут действовать только через 1,5 года. "Мы предлагали, чтобы эти нормы начали действовать с 1 июля 2020 года, это позволило бы быстрее нормализовать рынок и наполнить бюджет страны", - говорит Юлия Ющенко из JTI.



Ставки ренты изменятся, но не так значительно, как ожидалось

В изначальной редакции законопроекта № 1210 предполагалась отмена стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин, благодаря которой частные компании заложили почти 70 новых скважин, треть из которых глубокие (требуют больших инвестиций). В финальную редакцию, проголосованную во втором чтении и в целом, эта норма не вошла. По словам главы парламентского подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения ("Слуга народа") Андрея Жупанина, эта норма не привела бы к увеличению газодобычи и, соответственно, налоговых поступлений. По словам Жупанина, ни Гетманцев, ни министр финансов Оксана Маркарова, ни глава комитета Государственной фискальной службы Сергей Верланов не смогли пояснить ему, как и в связи с чем норма об отмене стимулирующей ренты вообще появилась в тексте документа.

Также налоговый комитет предлагал увеличить ренту на добычу железной руды, что сделало бы ее самой большой в мире. Участники рынка и эксперты предупреждали, что в случае столь значительного, как предлагалось, повышения ренты, украинские металлурги проиграли бы конкуренцию на мировом рынке, уступив бы конкурентам из России. По их оценкам, Украина могла бы потерять каждое третье рабочее место в ГМК, что усилило бы трудовую миграцию, украинский госбюджет при этом недосчитался бы миллиардов гривен и валютных поступлений от экспортных продаж. По оценкам разных экспертов, Украина могла потерять до 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае лишилась бы 40% объемов грузоперевозки.

Как известно, эту норму называли одной из "хотелок" Игоря Коломойского. Она появилась в тексте документа после интервью олигарха в одном из украинских изданий. Там он говорил о якобы сверхприбылях украинских ГОК, добывающих ЖРС, и призывал власти ввести ограничения на ее экспорт. При этом ставка ренты марганцевой руды, которую добывают ГОК Коломойского, в предложенной редакции Налогового кодекса не изменялась.

В итоге законопроект № 1210 принят с компромиссом в части ставок ренты для ЖРС.

"Окончательный текст законопроекта не опубликован, поэтому остается открытым ряд вопросов, в том числе о сроках вступления норм в силу. Размер рентной ставки дифференцирован в зависимости от средней цены железной руды по индексу Platts (INDEX 58% FE CFR China) в отчетном периоде: если цена выше 70 долл./т – ставка 12%, если ниже – 11%. В 2019 году действовала ставка 8,8%", - сказал народный депутат Муса Магомедов. Кроме того, было решено отказаться от норм, изменяющих базис для расчета рентных платежей: если все годы до этого, как и во многих странах мира, размер ренты рассчитывался, исходя из стоимости первичной обработки ЖРС, в новой редакции Налогового кодекса было предложено включить в базис и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей, что, по словам экспертов, выглядело бы уже не как рента на добычу полезного ископаемого, а как по сути новый, дополнительный налог для железорудных ГОК.

Это означает, что после вступления норм 1210 в силу, в целом ставка ренты повысится, но не так серьезно, как это могло бы быть, если бы за основу была взята одна из других активно обсуждаемых формулировок, сказал глава отдела аналитики компании Adamant capital Константин Фастовец. По его словам, например, в себестоимости ЖРС, добываемого и обогащаемого Ferrexpo, ставка ренты занимает всего 5-6%. После вступления в силу норм 1210 эта составляющая вырастет всего на несколько процентных пунктов. Фастовец также подчеркнул, что индекс Platts – адекватный международный бенчмарк.

Пока неизвестно, будет ли в окончательной редакции привязка к INDEX 58% FE CFR China или же INDEX 62% FE CFR China, как обсуждалось в зале. Величина определяет процент содержания железа в концентрате.

Если бы закон был принят в изначальной редакции, без привязки к рыночным бенчмаркам, последствия были бы катастрофическими, говорит Магомедов: "Металлурги борются на внешних рынках за 2-5 долларов. То есть если в себестоимость положить 35 долларов, то это была бы полная потеря экспорта". По словам народного депутата, по оценкам экспертов, заложенное в принятый законопроект № 1210 повышение ставки ренты приведет к росту годовых расходов железорудных ГОК Украины на 1,2 млрд гривен.



Увеличение роли налоговой

Нина Южанина рассказала, что в итоговой версии законопроекта № 1210, помимо прочего, ГФС наделяется теми функциями, которые были ликвидированы у налоговой милиции.

"Возвращаются инструменты, позволяющие применять те нормы, к которым у бизнеса были претензии. Налоговая сможет по собственному усмотрению, исходя из деловой цели, интерпретировать всю хозяйственную деятельность предприятий и конкретные хозяйственные операции, учитывать или нет те или иные операции. Кроме того, по собственному усмотрению налоговая служба может устанавливать налоговое правонарушение и решать, виноват налогоплательщик или нет в налоговом нарушении. С другой стороны, налоговая может вынести решение о невиновности налогоплательщика в налоговом правонарушении. На сегодняшний день результат действий налоговой службы налогоплательщик может оспорить в суде. Законопроект же впервые в истории Украины наделяет налоговую службу правом в одностороннем порядке принимать решение о невиновности плательщика налогов. То есть теперь налоговая по сути будет перетягивать на себя функции судебной ветви власти. Это вообще недопустимая норма. К налоговой службе в том виде, в котором она существует, доверия нет. К тому же такие функции выполняют суды: мы их перестраивали именно с этой целью", - говорит Южанина.

Кроме того, увеличиваются сроки проведения проверок, суммы штрафов, меняются процедуры согласования результатов проверок, меняются полномочия налоговых органов, которые касаются элементарного обжалования решений, сроков рассмотрения предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

"Все, что ранее было сделано для облегчения работы бизнеса, отменяется. По моему мнению, сегодня, наоборот, необходимы полная либерализация и продолжение преобразования налоговой службы в сервисную, что мы постепенно делали в течение последних лет, а не усиление фискальной составляющей в работе ГНС. Только она позволит сформироваться в Украине среднему бизнесу. Возможно, это шаги, которые не поддержит МВФ, но для Украины они необходимы", - сказала Южанина.

Нардеп подчеркнула, что законопроект насыщен большим количеством коммерческих "хотелок".

Стоит отметить, что среди поданных поправок была и инициатива о снижении акциза на бензин и повышения на автогаз, которую три последних года лоббирует подконтрольный "Привату" Игоря Коломойского Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта"). По оценкам экспертов, если законодательная инициатива в предлагаемом виде будет принята, традиционно считающееся социальным и доступным автотопливо может подорожать на 3-4 грн/литр, при этом бензин подешевеет на несколько гривен. Пока что в сессионном зале эти поправки были отклонены.

Автор: Елена Голубева

Источник: 112.ua







