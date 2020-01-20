Из жизни зверей: сони, хулиганы и беглецы

У зверей, которые живут в зоопарках, несмотря на то, что о них заботятся люди, проблем тоже хватает. То кормят не тем, то тянет на приключения, то скучно, то просто не спится...

Симба-путешественник

Из контактного зоопарка в Харькове сбежал львенок, который после побега совершенно свободно разгуливал по торговому центру. Видео с животным очевидцы опубликовали в соцсети Facebook.

"В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз "пугать" посетителей выскочил Симба", - говорится в сообщении.

Хищное животное вело себя ласково, не проявляло агрессии и даже разрешило себя погладить.

Напомним, что в декабре 2019 года из этого же зоопарка сбежала обезьяна по кличке Шурик. Работники зоопарка говорят, что обезьяна убегает не впервые, а работники торгового центра уже привыкли к неожиданным визитам животных.

Пользователь соцсетей Людмила Егорченко, комментируя новость, задается вполне резонным вопросом: "Получается зоопарк в торговом центре? А в следующий раз сбежит слон или взрослый лев и что? Сожрет кого-то, потому что уже не ласковый?"



Теплая зима в одесском зоопарке

Жители одесского зоопарка, пользуясь плюсовой температурой воздуха в январе, гуляют в открытых вольерах. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на информацию директора зверинца Игоря Белякова.

К примеру, обезьяны выводят из укрытия на воздух даже маленьких детенышей. Коме того, комфортно себя чувствуют на улице в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры.

Несмотря на теплую погоду, в зимнюю спячку успешно залегли барсуки и ежи.

А вот что касается медведей, то они спят с перерывами.

"Это не столько из-за непогоды, сколько из-за особенностей питания в зоопарке. Они периодически просыпаются, просят есть, знают, что их накормят, разминаются в открытом вольере, а потом снова засыпают", - пояснил директор зоопарка.



Не спится и харьковским мишкам

В Харьковском зоопарке шесть бурых и три гималайских медведя не могли вовремя впасть в зимнюю спячку. Обычно мишки засыпают в середине декабря, но в этом году теплая зима отсрочила зимний отдых животных.

В зоопарке оборудовали для каждого медведя отдельную берлогу и откармливали животных к зиме. Все животные активно употребляли мясо, кроме одного, который налегал на мучное из-за чего есть опасность, что всю зиму он не проспит.

«Отличниками можно назвать бурых медведей Матвея, Соню и Глашу, которые плотно готовятся к зиме, поедая и мясо. А вот молодой медведь Вася больше любит мучные изделия. Как результат, жировых запасов до весны ему не хватает, он плохо спит, просыпается и с сердитым рычанием требует еду. В народе таких медведей называют «шатунами», - отметили работники медвежатника.

"Набрав вес, медведи становятся малоподвижными, количество корма сокращается, и животные готовятся ко сну. Начинается подготовка берлог. Для утепления медведи используют солому, она дольше служит по сравнению с сеном. На одну берлогу уходит от 5 до 8 тюков соломы. Ее медведи укладывают в виде гнезда. Если зима теплая, то углубление - до самого пола, если холодная – полностью накрываются соломой. Жарко – спят на спине, холодно – сворачиваются клубком, мордочку под себя", - сообщили в зоопарке.

В субботу 18 января, наконец-то, медведи уснули.

Теперь задачей работников зоопарка – соблюдать звуковой режим, поскольку сон у медведей очень чуткий и им очень сложно засыпать. Особенно после того, как они проснутся, чтобы попить воды.

ИнфоКава по материалам СМИ



