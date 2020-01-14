В Украине - 349 политических партий, а настоящих лидеров нет

В Украине на данній момент 349 политических партий, а в 2019 году в Украине появились еще три новые политические партии: "Блок Владимира Сальдо", "Партия черновчан" и "Демократическая сокира", сообщается на странице Комитета избирателей Украины в соцсети Facebook.

По данным Министерства юстиции Украины, партия "Блок Владимира Сальдо" была зарегистрирована 3 апреля 2019 года; ее руководящие органы находятся в г.Херсон, председатель партии - Ирина Хруник. "Партия черновчан" была зарегистрирована 9 апреля, местонахождение - г.Черновцы, председатель - Ольга Мартынюк. Политическая партия "Демократическая сокира" зарегистрирована 21 мая в Киеве, председатель - Игорь Щедрин.

"Таким образом, в последние годы существенно снизились темпы регистрации новых политических партий. Так, в 2019 году было зарегистрировано 3 новые партии, 2018 - 1, 2017 - 3. Зато в 2016 г. было зарегистрировано сразу 42 новые партии, 2015 - 78, 2014 -36", - констатируют в КИУ.

КИУ также отмечает тенденцию продолжения регистрации так называемых региональных партий: кроме "Партии черновчан" в Украине действуют партии "За Одесчину, "Наш дом – Одесса", ПО "Черкасчане", "Партия винничан", "Киевская община", "Белая Церковь вместе", "херсонцы" и другие.

"В соответствии с законом все политические партии имеют всеукраинский статус, однако на практике часто сосредотачивают деятельность в одном городе или области", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Также, по его словам, продолжаются манипуляции с названиями партий, в частности, более 10 партий все еще используют в своем названии слово "блок", хотя блоки уже на протяжении значительного времени не предусмотрены избирательным законодательством.

Всего в Украине по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 349 политических партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе. При этом, по данным КИУ, участие в выборах принимает лишь незначительное количество партий. В частности, на последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинула 21 политическая сила.

Ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде IX созыва 15 народных депутатов как минимум 1 раз голосовали за коллег, а всего зафиксировано 45 случаев неперсонального голосования.

Рада ужесточила наказание за неперсональное голосование. В частностти, вводится уголовная ответственность за голосование народным избранником вместо другого депутата. Так называемых "кнопкодавов" будут штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривень). Досудебное расследование по таким делам будет вести Госбюро расследований.







