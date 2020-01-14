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Вчера, 12:00
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Украина в лидерах среди экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз

Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый отчет Еврокомиссии.

Отмечается, что с ноября 2018 по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельхозпродукцию в Европу на сумму в 7,3 млрд евро. Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 млрд евро).

Лидерами поставок сельхозпродукции в Европу стали США - 12,3 млрд евро, и Бразилия - 11,7 млрд евро.

Ранее Верховная рада ратифицировала соглашение с ЕС о торговых преференциях по мясу птицы. Реализация закона не потребует дополнительных материальных и других расходов из государственного бюджета Украины.

Также сообщалось, что производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,4%. Сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 11,8%, хозяйства населения - сократили на 2,3%.

Источник: РБК



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