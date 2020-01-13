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Общество / Природа
13-01-2020, 23:00
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Серые попугаи оказались способны помогать другим без пользы для себя

Ученые из Института орнитологии имени Макса Планка заявили о том, что серые попугаи (жако) способны помогать своим сородичам, выстраивая при этом сложные логические цепочки. Ранее альтруизм был замечен среди собак, приматов, китообразных и летучих мышей, сообщает Naked science.

Наблюдения исследователей показали, что серые попугаи помогают другим получать лакомства, не ожидая, что они получат что-то взамен. "Мы обнаружили, что африканские серые попугаи добровольно и спонтанно помогают знакомым попугаям достичь цели без очевидной немедленной выгоды для себя", — говорит биолог Дезире Брукс.

Ученые разработали специальный тест на альтруизм и проверили его на двух группах попугаев: восьми серых попугаях и шести горных ара. Птиц предварительно обучили обменивать жетоны на угощения. Затем "добровольцев" поместили в прозрачный корпус с перегородкой между ними. В передней части коробки были отверстия, через которые можно было взаимодействовать предметами с человеком, а разделительная стена между птицами имела отверстие, через которое они могли обмениваться между собой.

Концепцию обмена поняли обе группы птиц. Вместе с тем, когда жетон давали только одной птице, серые попугаи передавали сородичу жетон, а ара – нет. Семь из восьми серых попугаев отдали "монеты" своим сородичам, всего они "пожертвовали" 157 из 320 жетонов. Преимущество птицы отдавали тем, с кем они были более тесно связаны.

Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи. Все эти качества жако ученые связывают с их моногамией, а также необходимостью тесного взаимодействия в относительно небольших группах в дикой природе.



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