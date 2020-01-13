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Культура / Кино
13-01-2020, 19:00
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Ретроспектива Сергея Лозницы в Париже продлится два месяца

В Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже открылась ретроспектива Сергея Лозницы. На открытии публике представили документальный фильм автора «Государственные похороны», что рассказывает о смерти Сталина и народное прощание с вождем. Об этом сообщает сайт centrepompidou.

Ретроспектива продлится два месяца до 8 марта включительно. За это время организаторы обещают показать ленты «Счастье мое», «Представление», «Сегодня мы построим дом», «Жизнь, осень» и «Поселение». В рамках ретроспективы украинский режиссер также проведет мастер-класс.

Напомним, Сергей Лозница – украинский кинорежиссер и сценарист белорусского происхождения. Имеет гражданство Украины. С 2001 года режиссер вместе с семьей живет и работает в Германии. Фильмы режиссера неоднократно соревновались в основном конкурсе на Каннском кинофестивале. 2011 года ретроспектива работ режиссера была показана на Международном кинофестивале документальных фильмов в Салониках.

В 2013-2014 годах во время Евромайдана поддерживал протестующих и задокументировал Революцию Достоинства в своем фильме «Майдан».

Сергей Лозница лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2019).



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