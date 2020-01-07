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Бизнес / Потребрынок
7-01-2020, 19:00
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В Украине теперь делают меньше хлеба, но больше шоколадных конфет

В Украине за 11 месяцев 2019 года упало производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%, а производство шоколадных конфет выросло на 23%, сообщает Госстат.

Всего в январе-ноябре 2019 года было произведено 782,27 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, из них в ноябре - 66,68 тыс. т.

В ноябре в годовом измерении производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения сократилось на 14,1%.

В то же время, в январе-ноябре прошлого года было выработано 58 тысяч 297 тонн шоколадных конфет (кроме конфет с содержанием алкоголя, шоколада в брикетах, пластинах или плитках), что больше аналогичного пертода 2018 года на 23,2%.

Шоколадных конфет с содержанием алкоголя в январе-ноябре 2019 года произвели в Украине 17 тысяч 592 тонны, что на 7% больше, чем за соответствующий период годом ранее.

Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Социологам еще предстоит выяснить, что же произошл и почему мы все хором вместо хлеба перешли на конфеты. Заедаем перманентный стресс шоколадками?



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