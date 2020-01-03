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Бизнес / Промышленность
Вчера, 19:00
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В Запорожье запустили производство автомобилей российского бренда Lada

На Запорожском автомобильном заводе началось производство автомобилей под брендом российским брендом Lada. В салоны уже завезли пробную партию Lada Largus (бюджетный универсал, построенный на базе Renault Logan), собранную в Запорожье.

В автосалоне убеждены, что и дальше будут получать «Лады» отечественного производства. Об этом пишет "Главком".

В пресс-службе корпорации УкрАвто, в которую входит и запорожский завод, на данный момент информацию не подтверждают, но и не опровергают. Известно только то, что компания уже много лет ведет переговоры с различными производителями, но более конкретно о чем-то можно будет говорить только после того, как будет завершено тестирование технологических возможностей производства ЗАЗа, аудит качества.

В то же время, по данным "Главкома", в салоны уже завезли «пробную» партию Lada Largus (бюджетный универсал, построенный на базе Renault Logan), собранную в Запорожье.

Ранее в СМИ писали о том, запорожцы ведут петеговоры с французской компанией Renault. Под маркой ЗАЗ якобы планируют выпускать кросс-купе Renault Arkana.

Буквально неделю назад в пресс-службе УкрАвто подтвердили информацию о том, что ЗАЗ находится в переговорном процессе с одной из крупнейших немецких компаний, специализирующихся на производстве автомобильных компонентов. Речь идет о возможности наладки выпуска запасных частей на ЗАЗ.



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