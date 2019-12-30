Ученые Кембриджского университета выяснили, что не так с современными подростками

В чем причины подростковых вспышек агрессии и действительно ли нынешнее поколение более проблемное, чем предыдущее, выясняли генетики, психологи и педагоги Кембриджа.

Согласно сразу нескольким исследованиям, склонность к агрессивному и рискованному поведению может таиться в наших генах.

Ученые из Кембриджского и многих других ведущих университетов мира насчитали в геноме человека 26 локусов (определенные места генов), мутации в которых ассоциируются с биполярным расстройством, шизофренией, дефицитом внимания, вспыльчивостью, склонностью много курить и злоупотреблять алкоголем.



Недосып щекочет нервы

Однако наличие опасного генетического варианта в ДНК вовсе не означает, что человек непременно будет отличаться деструктивным поведением. Как выяснили исследователи из Гарвардской медицинской школы, к проявлению агрессии способен подтолкнуть обычный недосып.

Опрос более 65 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет показал, что самые проблемные подростки спят, как правило, меньше шести часов в сутки. Даже относительно благополучные дети, участвующие в исследовании, признавались, что после длительного недосыпа (меньше восьми часов в сутки) они чувствуют себя более раздражительными, подавленными, испытывают желание ссориться с окружающими и совершать рискованные поступки.

Сегодня подростки в принципе спят намного меньше, чем еще десять-двадцать лет назад, и виноваты в этом смартфоны, заявляют сотрудники университетов Сан-Диего и Айовы. Ученые проанализировали данные двух крупных исследований, в которых за два десятилетия приняли участие почти 360 тысяч старшеклассников. Оказалось, что в 2015 году около 40 процентов подростков спали менее семи часов в сутки и по сравнению с 1991 годом число таких детей выросло на 68 процентов.

Главная причина повсеместного недосыпа — увлечение интернетом. Чем больше времени школьники проводили онлайн, тем меньше спали. Подростки, сидящие в Сети по пять и более часов в день, в среднем спали меньше по сравнению со сверстниками, которые проводили там не больше часа.



Лайки вместо физкультуры

Специалисты называют современных подростков поколением digital native, они с рождения живут в мире интерактивных технологий и гаджетов и считают онлайн-общение неотъемлемой частью своей социальной жизни. В ходе опроса 743 детей в возрасте от 13 до 17 лет выяснилось, что 81 процент респондентов чувствует связь с друзьями благодаря социальным сетям, 68 процентов опрошенных говорили, что онлайн-общение повышает самооценку и позволяет ощутить принадлежность к большому обществу.

Действительно, в отличие от взрослых подростки в среднем ставят больше лайков и тегов и активнее комментируют публикации, подтверждают ученые из Университета штата Пенсильвания, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории и Индианского университета, проанализировавшие активность 30 тысяч пользователей в социальной сети Instagram. Школьники также получают больше лайков и комментариев к своим фотографиям, но если их посты не набирают много положительных оценок, они их быстро удаляют.



Парадокс: они похожи на 60-тилетних

Крен в сторону виртуального общения и высокая нагрузка в школе уже привели к тому, что современные подростки в целом ведут малоподвижный образ жизни. В ходе эксперимента американских ученых более 12 тысяч человек в течение недели носили на правом бедре акселерометр — специальное устройство, измеряющее физическую активность. Итоги исследования оказались неутешительны: дети и юноши в возрасте от шести до 19 лет двигаются очень мало — уровень их физической активности сопоставим с показателями 60-летних.

Специалисты предупреждают, что малоподвижный образ жизни может привести к развитию целой россыпи заболеваний — от ожирения и диабета до гипертонии и проблем с сердцем.



Парадокс: они инфантильны и позже взрослеют

Современные подростки кардинально отличаются не только от поколения бабушек и дедушек, но даже от своих родителей. По утверждению сотрудников Атлантического университета Флориды (США), родившиеся после двухтысячного года меньше склонны к добрачному сексу и свободной половой жизни по сравнению с их старшими родственниками.

Проанализировав данные о половом поведении молодых американцев за несколько десятилетий, ученые выяснили, что около 15 процентов подростков и молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет либо вообще не имели половых партнеров до или после совершеннолетия, либо начинали заниматься сексом только после свадьбы. Для сравнения: лишь шесть процентов «шестидесятников» поддерживали подобный целибат.

Тренд на отсутствие половой жизни в первые годы после совершеннолетия сочетается у нынешней молодежи с другими признаками позднего взросления — они позже начинают работать, употреблять алкоголь и табак и не спешат обзаводиться водительскими правами. Основываясь на этих данных, исследователи из государственного университета Сан-Диего предлагают увеличить подростковый возраст до 24 лет.



Кто же или что виновато

Социологи сравнили результаты опросов 40-летней давности с ответами современных подростков.

Оказалось, что сегодняшний 18-летний выпускник школы в целом соответствует по своим привычкам и типичным занятиям 15-летнему школьнику середины 80-х годов прошлого века.

Причем более медленное взросление характерно для всех социальных групп. Как подчеркивают ученые, появление этого феномена вряд ли связано с повышением нагрузки в школах и университетах, однако они не исключают, что во всем может быть «виноват» интернет, который "влияет" на проблемные генетические участки.

Может быть. То есть, проблема есть, но ее причины пока до конца не осознаны. Однако, действовать необходимо. Вопрос - как...







