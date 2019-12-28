Дорожная отрасль страны на грани коллапса, долг превысил 2,7 млрд грн

Государственный дорожный фонд остановил расчеты с подрядчиками за ремонт и строительство автодорог. Долг превысил 2,7 млрд грн, из которых более 1,1 млрд грн - задолженность по зарплатам. Президента и премьера призвали остановить коллапс в дорожной отрасли.

Об этом говорится в обращении Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) к президенту и премьер-министру.

Дорожники отмечают, что 17 декабря премьер-министр поручил Минфину и Госказначейству прекратить осуществление платежей и регистрации обязательств общего фонда государственного бюджета. Этот шаг вызван необходимостью не превышать предельный объем дефицита госбюджета. Но чиновники остановили выплаты из специального фонда, в том числе по защищенным статьям Государственного дорожного фонда, поступления в который перевыполняют плановые показатели и имеют конкретное и неизменное назначения.

Уже месяц, отмечают в НАДУ, в Минфине остаются без рассмотрения документы, что делает невозможным регистрацию обязательств и уплату средств за своевременно и качественно выполненную работу дорожными организациями.

"Общая сумма задолженности государства перед дорожниками 2 733 970 750 грн, в т. ч. прямая зарплата у подрядчиков 820 191 230 грн, а зарплата у субподрядчиков - 328 076 490 грн. Практически нас вернули в 2013-2015 годы, когда это было за правило. По состоянию на 24.12.2019 г.. не осуществлена оплата подрядным организациям за выполненные работы на важнейших дорогах страны, в том числе: Н-08 Запорожье-Мариуполь, Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Н-11 Днепр-Кривой Рог- Николаев, Н-09 Мукачево-Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка, Т-14- 25 Николаев-Городок-Жовква-Каменка-Бугская-Бибрка и многих других дорогах, почти во всех регионах Украины", - отмечается в обращении.

В НАДУ утверждают, что подрядчики, которым задолжало государство, не имеют средств для выплаты зарплат. Под угрозой зимнее содержание дорог.

"Ситуация, которая сложилась с фактической остановкой бюджетных платежей, не позволяет дорожным компаниям выплатить заработную плату тысячам работников, осуществить оплату всех налогов и сборов, провести взаиморасчет с поставщиками материалов и услуг, а также ставит под угрозу осуществление работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и подготовку к новому строительному сезону", - утверждают в дорожной ассоциации.

Источник: nadu







