Падение промпроизводства имеет системный характер, ситуацию нужно спасать

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что падение промышленного производства приобрело системный характер и требует быстрых действий государства, в частности - нужно подписать меморандум с промышленной отраслью, чтобы остановить падение.

Главными факторами падения почти всех видов промышленности министр экономики Тимофей Милованов назвал системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривни на конкурентоспособность украинских производителей.

По словам Милованова, Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности.

"Также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, Укрзалізниці и портов. Уже разработано 13 направлений - векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", - написал Милованов.

Согласно Госстату, падение промпроизводства в ноябре углубилось до 7,5%, с коррекцией на эффект календарных дней - 6,9%. В октябре этот показатель составлял 5%, в сентябре - 1,1%, в августе - 1,7%.

Источник: biz.liga.net







