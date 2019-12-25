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Бизнес / Промышленность
25-12-2019, 21:00
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Украинские электромотоциклы закупит мексиканская полиция: контракт подписан

Украинский стартап Delfast подписал контракт с мексиканской полицией на поставку электрических мотоциклов. Об этом заявил его основатель Данил Тонкопий на странице в facebook во время украинского финала конкурса стартапов, которые поедут на Startup Grind Global 2020.

Тонкопий пока не разглашает деталей поставки электробайков в Мексику. Он упомянул лишь, что она должна состояться в марте.

В презентации стартапа также отмечено, что он ведет переговоры с Департаментом полиции Лос-Анджелеса. В ней было указано, что по итогам года доход Delfast составит $565 000, на 453% больше, чем в прошлом году.

В 2017 году электровелосипед производства Delfast прямо на Киевском велотреке установил мировой рекорд по дальности езды на одном заряде — чуть более 367 км. Для большинства электроскутеров и электробайков это недостижимый показатель.

Напомним, среди самых больших преимуществ по сравнению с аналогами разработчики Delfast ebike отметили наибольший запас хода — 380 км в соответствующей комплектации.

Крейсерская скорость украинского электровелосипеда составляет 45 км/ч. Его предельная скорость составляет 80 км/ч. Аккумулятор, изготовленный в США, рассчитан на три тысячи циклов и поддерживает рекуперацию энергии.



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