«Репортеры без границ» назвали самые опасные для журналистов страны

В этом году в мире погибли 49 журналистов, а еще 57 – считаются похищенными. Об этом сообщила международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) в ежегодном всемирном отчете о смертельном насилии и жестоком обращении с журналистами.

В RSF подчеркнули, что журналистика остается опасной профессией, однако в этом году число погибших стало наименьшим за последние 16 лет. Так, по сравнению с 2018 годом, количество уменьшилось на 44%. При этом, на такую разницу повлияло число убитых именно в зоне боевых действий.

"Освещение конфликтов в Сирии, Йемене и Афганистане было вдвое менее опасным для журналистов в 2019 году - в общей сложности 17 журналистов были убиты в этих трех странах по сравнению с 34 в 2018 году", - гласит документ.

Как рассказал генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, уменьшение количества погибших репортеров на территории вооруженных конфликтов – положительная тенденция. Однако все большее число журналистов преднамеренно убивают в связи с их работой в демократических странах.

Также сообщается, что 389 журналистов по всему миру на данный момент находятся в тюрьмах. По данным организации, число арестованных выросло на 12% с 2018 года. Почти половина из общего количества задержанных пребывает в Китае, Египте и Саудовской Аравии.

Кроме того, считаются похищенными 57 работников СМИ: 30 из них в Сирии, 15 - Йемене, 11 - Ираке, а еще один - на Донбассе, Украина.

А вот наиболее опасными для работы журналистов в 2019 году стали Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.

Ранее "Комментарии" писали, что журналистам российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину на три года.

Источник: rsf.org







