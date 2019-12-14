В Украине будут добывать газ из сверхглубокой скважины Шебелинки-888

Нафтогаз начал бурение сверхглубокой скважины на Шебелинском месторождении в рамках совместного проекта с Schlumberger. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Вчера началось бурение скважины 888 на Шебелинском газоконденсатном месторождении. Проект реализуется в рамках контракта на оказание комплексных технических услуг с компанией Schlumberger, которая является одним из мировых лидеров в области нефтегазовых сервисов. Скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что ее стартовый дебит составит около 100 тыс. куб. м в сутки с последующим ростом", - говорится в сообщении.

Указано, что при условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 млрд куб. м газа.

"Шебелинка 888 - это без преувеличения проект национального значения для украинской газодобычи. Если этот проект будет успешным, мы существенно нарастим нашу ресурсную базу, сможем увеличить объем добычи и приблизим энергонезависимость Украины", - сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По словам директора дивизиона "Интегрированный газ" Андрея Фаворова, Нафтогаз концентрирует усилия на доразведке существующих залежей в глубоких горизонтах, и данный проект позволит точно оценить потенциал резервов на больших глубинах Шебелинского месторождения.

Напомним, Госгеокадастр открыл данные о нефтегазовых скважинах.

Источник: naftogaz







