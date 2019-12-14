Ученые подсчитали все золото, добытое в мире за всю историю

Ученые посчитали все когда-либо добытое золото на планете. Об этом пишет Всемирный совет по золоту. Большинство золота добыли за период с 1950 года. Почти половина драгоценного металла идет на ювелирные украшения.

Сообщается, что если переплавить все когда-либо добытое золото, то получится куб с ребром длиной 21 метр.

По состоянию на конец 2017 года количество добытого в мире золота составило 190 040 тонн. Уточняется, что в расчет также взяты все известные исторические золотые артефакты.

Ученые подчеркивают, что около двух трети этого объема было поднято из-под земли за период с 1950 года. При этом почти половина драгоценного металла идет на ювелирные украшения - 47,7%.

Ранее сообщалось, что у китайского чиновника изъяли 13 тонн золота и о том, что полиция задержала троих подозреваемых в краже золотого унитаза.

Источник: korrespondent



