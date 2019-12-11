О чем Украина договорилась с МВФ, или - чего МВФ хочет от Украины

Украина договорилась с МВФ о новой трехлетнюю программу сотрудничества EFF, в рамках которой может получить 5,5 млрд долларов. Вообще, то, что согласованная новая программа - это доказательство политической поддержки МВФ. И подписание меморандума и получения транша придется подождать, потому что Украина еще не урегулировала важные для кредитора вопрос.

Вот что МВФ хочет от Украины:

1. Принятие бюджета-2020. Здесь все готово, бюджет принят и МВФ он устраивает.

2. Закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Тоже готово, БУ 30 октября парламент вернул эту норму в Уголовный Кодекс.

3. Формирование независимых наблюдательных советов в государственных банках. Должны быть сформированы до конца 2019 года. Сейчас отбор кандидатов на финальном этапе - НБУ согласовывает последние кандидатуры.

4. Реформа налоговых и таможенных органов. Распределение ДФС, полноценный запуск работы государственной таможенной и налоговой служб - один из пунктов меморандума. В процессе.

5. Урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы. Готово.

6. Изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и НБУ. МВФ не хочет, чтобы неплатежеспособных банков возвращались экс-акционерам. Предполагается, что экс-владельцы смогут получить компенсацию за понесенные убытки вследствие признания банка неплатежеспособным, если факт этих убытков будет доказана в судебном порядке. Важно для Привата и не только.

7. Для МВФ могут быть важными земельная реформа (хотя ею занимается Всемирный банк), анбандлинг Нафтогаза (речь о разделе транспортировки, хранения, добычи и продажи газа), продолжение антикоррупционной и судебной реформ и стресс-тестирования банков.

8. Если все будет хорошо, то транш от кредитора Украины получит в следующем году, ориентировочно в феврале после заседаний исполнительного совета МВФ и после того, как будет понятно что там с Приватом.

Источник: Экономическая правда







