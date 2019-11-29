Как сварить очень вкусный кофе: 10 простых советов

Утро добрым, как известно, бывает крайне редко. Однако проснуться вам поможет правильно сваренный кофе. Вот 10 советов как сварить потрясающий, почти идеальный напиток.





1. Чистая вода

Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток.



2. Не спешите

Если вы варите кофе в турке, всегда включайте на плите самый маленький огонь. Понимаю, конечно, что хочется как можно быстрее сделать первый глоток, но спешка тут ни к чему. Запомните — кофе варится долго.



3. Турка с узким горлышком

Если хотите сварить вкусный кофе, используйте турку с узким горлышком. Тогда кофе получится более ароматным.



4. Добавьте соль. Да-да, именно соль

Не ложку, разумеется, а буквально 2–3 небольших кристаллика. Чувствоваться во вкусе она не должна. Фишка тут в том, что соль каким-то непонятным образом способствует усилению аромата кофе. Проверено лично.



5. Имбирь

Сыпьте совсем немного, разницу почувствуете, уверяю. И соль, и имбирь добавляйте, когда еще не залили кофе в турке водой.



6. Сахар

Используйте коричневый сахар, добавьте немного по вкусу.



7. Помол

Поэкспериментируйте с помолом. Я лично люблю очень мелкий или, наоборот, крупный. Разница во вкусе заметно ощущается.



8. Не дайте кофе закипеть

Это главное правило: как только образовавшаяся сверху плотная корочка начнет активно подниматься — снимите турку с огня. Подождите с минуту, потом повторите так три раза. Если эта корочка разрушится, то и весь аромат, накопленный под ней, уйдет, и придется начинать сначала.



9. Кофе в зернах

Решили сварить вкусный кофе? Используйте только качественный кофе в зернах, сразу забудьте о молотом. Я вообще скептически отношусь к людям, которые покупают подобную ерунду.



10. Дайте отстояться

Не нужно сразу разливать кофе в чашки, как только он будет готов. Дайте ему отстояться секунд 30 хотя бы. Так он приобретет более однородную консистенцию.

Источник: telegraf



