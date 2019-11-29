12 лайфхаков, которые сделают поездку в плацкартном вагоне комфортнее

На "носу" - новогодние праздники и многие из нас собираются в путешествия в поисках впечатлений, развлечений и просто отдыха. Естественно - это время приобретения билетов и, если будем путешествовать по Украине, это, скорее всего, билеты на поезд. И тут важно правильно выбрать и поезд, и вагон, и место. Благо, время для этого у нас еще пока есть.

Итак:

1. Правильно выберите поезд и вагон

Через нужную вам станцию может проходить несколько поездов. Они не одинаковы по уровню комфорта и обслуживания: в одном могут быть новые вагоны с кондиционером и биотуалетами, в другом — всё по старинке. Чтобы не оказаться в таком, нужно правильно выбрать поезд. Для начала обратите внимание на номер:

1–150 — скорые поезда, который ходят круглый год;

151–298 — сезонные или дополнительные скорые поезда;

301–450 и 601–698 — регулярные пассажирские поезда;

451–598 — сезонные или разовые поезда.

Если есть возможность, выбирайте регулярные поезда (1–150 и 301–450). Они курсируют постоянно, поэтому РЖД заменяет в них старые вагоны на новые. В таких чаще встречаются плацкарты с кондиционером, биотуалетами, розетками в каждом купе и новыми постельными принадлежностями.

Скорые поезда действительно идут быстрее: по нормативам Поезда и вагоны — РЖД. их скорость 50–91 км/ч. У пассажирских максимальная скорость — 50 км/ч.

Номера 151–298, 451–598 и 601–698 — сезонные или дополнительные поезда. Их пускают летом на южные направления (Адлер, Анапа, Новороссийск) и в праздники (Новый год, Международный женский день, День Победы, День народного единства), когда спрос высокий и билетов всем не хватает. Такие поезда комплектуют по остаточному принципу из тех вагонов, что есть. Это как раз те самые советские плацкартные вагоны с деревянными окнами и двумя розетками на всех.

В некоторых поездах регулярно ездят вахтовики. Это не всегда плохое соседство, но иногда не везёт: уставший мужчина может перебрать с алкоголем, слишком громко храпеть и выставлять в проход вонючие носки. Чаще всего вахтовики ездят в поездах до Нижневартовска, Нового Уренгоя, Нерюнгри, Барнаула.



2. Купите билет заранее

Самые неудобные места — верхние боковые. Обычно они достаются тем, кто покупает билет на востребованное направление в последний момент. Старайтесь брать билеты заранее: они поступают Время открытия продажи билетов. в продажу за 90 дней до отправления. Например, если планируете ехать 30 декабря, билет можно купить 2 октября. Ещё раньше (за 120 дней) можно приобрести билеты на поезда «Красная стрела» и «Экспресс» из Москвы в Санкт‑Петербург.

Для международных рейсов действуют другие сроки:

В страны СНГ и Балтии билеты поступают в продажу за 45 дней. Если поезд едет через Москву — за 60.

В Париж, Берлин, Прагу и Ниццу — за 60 дней.

В Молдову — за 30 дней. Если поезд едет через Москву — за 45.



3. Выберите хорошее место

Традиционно считается, что лучшие места в поезде — нижние. Там удобно спать, можно спокойно обедать за столом, читать книгу, смотреть в окно и убрать свой багаж так, чтобы его никто не смог достать. Единственная проблема — попутчики, которые норовят сесть или встать ногами на вашу постель.

Если ехать не дольше 10–12 часов, и вы планируете выспаться в дороге, лучше взять верхнее место: там вас никто не потревожит. А если путешествуете вдвоём, не бойтесь брать боковые места. Так вы сможете вместе обедать за одним столиком и не будете отвлекаться на соседей.

При покупке билетов смотрите на схему поезда: нижние полки — это нечётные места, верхние — чётные. Боковушки начинаются с 37‑го по 54‑е, причём 37‑е и 38‑е — у туалета.

В третьем и шестом купе находятся аварийные выходы, поэтому окна там не открываются. Это не страшно, если в вагоне есть кондиционер, но становится серьёзной проблемой, если его нет, а ехать далеко. Учитывайте это при покупке билета.

Не самые удачные места — в первом и последнем купе. Мимо вас постоянно будут проходить пассажиры, чтобы посетить туалет, выкинуть мусор или выйти на станции, а ночью может мешать спать свет из тамбура.



4. Возьмите удобную одежду и тапочки

Попробуйте переодеться в поезде, и вы заметите, что ехать стало приятнее. Футболка и шорты не стесняют движений, как джинсы и свитер. Их не страшно помять или забрызгать. Ещё больше комфорта добавляют тапочки: так проще обуваться, чтобы сходить за чаем или на перрон.

Летом вагоны не отапливаются, поэтому к вечеру может стать холодно. На этот случай захватите носки. А вот зимой в поезде жарко — берите одежду с учётом этого.



5. Запаситесь берушами

Иногда самое неприятное в поездке — соседи. Захватите беруши или шумоподавляющие наушники на случай, если кто‑то будет громко храпеть. Они не решат проблему полностью, но помогут с ней справиться.



6. Возьмите перекус

Ехать сытым приятнее, чем голодным. Возьмите с собой что‑нибудь вкусное, но не скоропортящееся: фрукты, свежие овощи, хлеб, плавленый сыр, сухофрукты, орехи, быстрорастворимые каши или лапшу, что‑нибудь к чаю. А ещё несколько чайных пакетиков, чтобы не покупать их втридорога у проводника.

Также в дороге можно заказать готовую еду и забрать её, когда приедете на станцию. Любые сервисы доставки еды принесут вам горячую пиццу или бургеры к вагону. Чтобы не рисковать, делайте заказ, когда у поезда долгая остановка (не меньше 30 минут), чтобы курьер успел найти ваш вагон.



7. Сходите в вагон‑ресторан

Бывает, что с собой ничего нет, а есть хочется. Или соседи так достали, что нужно куда‑то переместиться. В таких случаях спасает вагон‑ресторан: комфортные сиденья позволяют провести там не один час, а за столом можно не только поесть, но и поработать или почитать книгу. Вагоны‑рестораны бывают не во всех поездах. Узнать, будет ли он в вашем, можно на сайте РЖД.



8. Примите душ

В некоторых поездах есть душ. За 150 рублей вас отведут в штабной вагон, а за отдельную плату предложат тапочки и одноразовую шапочку.

Если в вашем поезде душа нет, возьмите с собой мицеллярную воду для умывания и термальную воду, чтобы освежиться, если в вагоне жарко. Не лишними будут влажные салфетки: ими можно протирать руки и стол в плацкарте.



9. Пользуйтесь туалетом в соседнем вагоне

Представьте, что вы попали в старый вагон, а следующий за вами — новый, с биотуалетом. Или вы едете вместе со школьниками, из‑за чего туалет чаще занят, чем свободен. В такой ситуации не стесняйтесь ходить в соседний вагон, даже если он купейный: никто вам ничего не скажет.



10. Гуляйте на станциях

Воспринимайте поездку на поезде как путешествие по России. Вряд ли вы сами доехали бы до Арзамаса, Мурома или станции «Лихая». Поэтому не сидите в купе во время остановок, а гуляйте по перрону. Так вы подышите воздухом и разомнётесь, а заодно услышите акцент местных бабушек, продающих пирожки.

Российские железные дороги — это достопримечательность, которую мы не ценим. Самое время начать.



11. Найдите себе занятие

Если бездельничать и смотреть в потолок, время будет тянуться очень медленно. Поэтому возьмите с собой книгу, которую давно хотели прочитать, заранее скачайте сериал, купите кроссворды или раскраску для взрослых. Если едете компанией, можно играть в карты, морской бой, домино или шахматы.



12. Перейдите в купе

Если совсем нет сил оставаться в плацкартном вагоне, например там невозможная духота или вам попались неприятные соседи, то обратитесь к начальнику поезда с просьбой поменять класс вагона. РЖД даёт возможность перейти в купе при условии, что в поезде есть невыкупленные места. Тогда вам предложат доплатить определённую сумму и продолжить поездку в более комфортных условиях.

Источник: newsrepublic















