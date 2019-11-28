"Укрзалізниця" собралась каждый месяц повышать цены на билеты для пассажиров

"Укрзалізниця" на 2020 год запланировала ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта. Таким образом, за год повышение составит 22%, сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.

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При этом, ожидается, что доход от пассажирских перевозок вырастет на 8%.

Также "Укрзалізниця" планирует повышать доходы от грузовых перевозок. Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально.

За год повышение составит 22%

Причина таких действий - убыточность пассажирских поездов.

Представители железнодорожного оператора подчеркивают, что в 2017 году по сравнению с 1991 годом тарифы на пассажирские перевозки увеличились в 35 раз. При этом цены на дизельное топливо выросли более чем в 72 раза, рельсы – 139 раз, электроэнергия – 62 раза.

На повышение стоимости резервирования мест для групповых перевозок резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами. По словам пользователей, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.

Источник: Центр транспортных стратегий



