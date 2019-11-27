Эксперт объяснил, почему в Украине вслед за долларом не падают цены

На сегодняшний день в Украине нет предпосылок для снижения цен, даже несмотря на то, что национальная валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару США. Такую точку зрения высказал экономист Александр Охрименко.

«Если говорить о том, почему не падают цены – то они сейчас никакого отношения к доллару не имеют. Вопрос заключается в цене на бензин и дизтопливо. Да, если следить за динамикой цен на топливо – они начали снижаться, но не стоит ожидать, что моментально снизятся и цены – такого не бывает. При этом есть еще один фактор, который влияет на формирование цен и их снижение – на сегодняшний день зарплаты украинцев все же выросли. Так что пока не должно быть снижения цен в Украине», - отметил А. Охрименко.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 27 ноября, курс доллара на уровне 23,98 грн.

Отметим, валютный рынок тестирует новые минимумы по курсу доллара. 25 ноября тот потерял сразу 10 копеек, и межбанк закрылся вплотную к психологической отметке - на 24,01-24,02 грн/$. Ровно на столько же упала средняя цена продажи валюты людям на наличном рынке - до 24,15-24,25 грн/$. На выкупе курс потерял до 15 копеек, и оказался в рамках 23,90-24,05 грн/$.

Источник: golos.ua







