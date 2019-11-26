FAO приводит в пример политику Группы МХП по снижению использования антибиотиков в курятине

Политика агроиндустриального холдинга МХП является лучшим примером сокращения использования антибиотиков в производстве продуктов питания. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, организованной в Киеве Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН ко Всемирной неделе осведомленности об антибиотиках.

«В свое время антибиотики спасли человечество, но те антимикробные средства, которые ранее были эффективны, сегодня уже не работают — у некоторых микроорганизмов выработалась резистентность к антимикробным средствам. Эта проблема весьма серьёзна, нам следует изменить подходы к использованию антибиотиков, — отметил Виталий Башинский, координатор проекта FAO по борьбе с антибиотикорезистентностью. — Это не значит, что нужно полностью отказаться от антимикробных средств. Речь идет об их упорядоченном использовании — именно этим занимается FAO».

В 2016 году устойчивость к противомикробным препаратам была признана одной из важнейших глобальных проблем здравоохранения. Поэтому Организация Объединенных Наций популяризирует более разумное использование противомикробных препаратов и предложила реализацию многоотраслевого подхода, получившего название «Единое здоровье». Его в глобальных масштабах реализуют и координируют Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная организация охраны здоровья животных и Всемирная организация здравоохранения.

Практическим примером рационального использования антибиотиков на пресс-конференции «СТОП антибиотикорезистентности» была названа политика украинской Группы МХП — крупнейшего отечественного производителя мяса птицы и экспортера № 1, чья продукция представлена на рынках более чем 80 стран мира. В соответствии с глобальными стандартами качества Группа МХП поставила перед собой цель уменьшить прецеденты использования противомикробных препаратов.

«Мы внедрили практику уменьшения применения антибиотиков, которая тесно перекликается с инициативой «Единое здоровье», — поделился на пресс-конференции с участием экспертов ООН Николай Фурсов, врач ветеринарной медицины Группы МХП. — Мы ориентированы на выращивание для убоя поголовья, к которому ни разу не применяли противомикробных средств. Все это стало возможным благодаря высокому иммунному и санитарному статусу родительского стада, гигиене яйца, общей биобезопасности на всех этапах производства и более детальному уходу за птицей. Подобная практика продиктована не только утверждением Национального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, но и стремлением компании к выполнению целей устойчивого развития в части здоровья людей и животных».

Усилия FAO направлены на информирование аграриев для того, чтобы они осознали важность мер профилактики, таких как благополучие животных (надлежащие условия содержания и полноценное сбалансированное кормление), прививки, улучшение гигиены животноводческих помещений, укрепление здоровья персонала, рациональные методы ведения животноводства (соблюдение правил гигиены и биобезопасности), недопущение и профилактика вспышек болезней животных вместо лечения антибиотиками после того, как эпидемия уже началась. Лучшие практики снижения использования антибиотиков демонстрируют крупные производители, внедряющие политику минимизации использования антибиотиков при выращивании животных.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства установит нормативы использования антибиотиков в производстве продуктов питания в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (в частности, речь идет об установлении Украиной национальных стандартов использования антибиотиков при выращивании животных и в пищевой промышленности).

«Мы со своей стороны присоединились к разработке этих нормативных документов и на днях согласовали проект Министерства здравоохранения. В нём предлагается утвердить максимальные дозы ветеринарных препаратов (в том числе антибиотиков) в пищевых продуктах животного происхождения, — рассказал Борис Кобаль, директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Украины. — Я считаю, что мы на правильном пути. Реализация тех положений и задач, которые намечены правительством, поможет нам достичь поставленных целей».

Эксперты глобальных организаций отмечают, что разумное использование антимикробных препаратов чрезвычайно важно для ограничения развития устойчивых супербактерий, которые опасны для здоровья людей и животных. Однако для снижения рисков необходимы меры, направленные на предотвращение распространения безответственного и чрезмерного использования этих препаратов в медицине, ветеринарии и сфере производства продуктов питания.

Уменьшение использования антимикробных средств можно достичь посредством улучшения гигиены, повышения уровня осведомленности и возрастания качества ветеринарных и медицинских услуг, таких как высокий уровень биобезопасности, вакцинация людей и животных.

Источник: mhp.com.ua







