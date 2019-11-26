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Спорт / Бокс
Вчера, 21:00
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Украинская сборная женщин-боксеров завоевала 15 медалей на международном турнире

Женская сборная Украины по боксу завоевала пятнадцать наград на международном турнире "Scorpion Cup 2019". Об этом сообщает Федерация бокса Украины. По результатам соревнований в активе “желто-синих” девушек пять “золотых”, семь “серебряных” и три “бронзовые” медали.

Итак, победителями и призерами соревнований в составе сборной Украины стали:

“Золото”:

Весовая категория 52 кг — Горбуненко Александра (юниорка)
Весовая категория 57 кг — Марьянчук Ярослава (молодежь)
Весовая категория 60 кг — Картавцева Кристина (юниорка)
Весовая категория 64 кг — Амина Абрамова (молодежь)
Весовая категория 66 кг — Джигун Александра (юниорка)
“Серебро”:

Весовая категория 48 кг — Андрейченко Ангелина (молодежь)
Весовая категория 50 кг — Тельпис Валерия (школьница)
Весовая категория 51 кг — Иванисова Елена (молодежь)
Весовая категория 54 кг — Волк Карина (молодежь)
Весовая категория 54 кг — Бондарчук Екатерина (юниорка)
Весовая категория 57 кг — Гончаренко Юлия (юниорка)
Весовая категория 81 кг — Крысюк Олеся (молодежь)
“Бронза”:

Весовая категория 70 кг — Айрапетян Карина (юниорка)
Весовая категория 75 кг — Кварцяный Анжела (юниорка)
Весовая категория +81 кг — Кривонос Мария (молодежь).
Заметим, что соревнования проходили с 22 по 24 ноября в городе Щецин (Польша).

Источник: fbu.org.ua



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