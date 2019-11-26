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Бизнес / Энергетика
Вчера, 19:00
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Опасные эксперименты и газовые игры команды Зе

Кабмин планирует разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома", при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года, будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий.

Об этом во время презентации запланированных на 2019-2020 годы перемен в сфере энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, ресурс будут предлагать конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей.

"Если мы будем иметь сниженную цену, - потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, - мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через любые другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные меры", - подчеркнул министр.

В то же время он не рассказал о подробностях такого плана, а также о возможных механизмах его реализации.

Источник: dsnews



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