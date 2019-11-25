Роботы Cloi будут развлекать и поддерживать детей в больницах

Медицинскому учреждению Сеульского национального колледжа было предоставлено 25 роботов для ухода за детьми. Представила своих роботов Cloi Корпорация LG Electronics в качестве благодарности за поддержку стационарной терапии.

Основная цель использования роботов состоит в том, чтобы предоставить лучшую эмоциональную поддержку детям, которые могут бояться чужой среды и потери свободы передвижения.

Роботы будут размещены в нескольких местах вместе с устройствами для интенсивной терапии и рабочими комнатами в рамках трехмесячного испытания. LG Cloi оснащен пятидюймовым ЖК-дисплеем и встроенной платформой синтетического интеллекта Naver Clova. Кроме того, он будет включать 900 наименований материалов, ориентированных на детей, таких как треки, видеоигры и аудиокниги от 70 издательств. Корпорация упомянула, что надеется, что роботы окажутся хорошими воспитателями и приятелями для детей.

Кроме заботы о детях, LG и медицинское учреждение будут совместно разрабатывать услуги и продукты, в которых будут задействованы роботы. Их будут использовать для видеочатов между сотрудниками, услуг по переводу для иностранных пациентов, и предоставление видео-советов для людей перед процедурой.

LG и Seoul Nationwide College Health отметили, что продолжат сотрудничество по использованию робототехники в больницах в случае успешного завершения испытаний.

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