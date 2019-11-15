Командующий ВМС: азовские порты простаивают из-за агрессии РФ

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские порты потеряли более 40% прибыли на Азовском море из-за косвенных агрессивных действий России в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Воронченко подчеркнул, что Россия блокирует судна и препятствует свободе судоходства в обоих морях.

"В 2014 году такие действия ограничивались акваторией Крыма, в 2015 году - районом газовых месторождений, в 2016-2017 году - Азовским морем, а в 2019 году речь идет уже о закрытии по районам огромных участков Черного моря", - говорится в сообщении.

Также командующий ВМС отметил, что Россия продолжает задерживать корабли различных стран на переходе через Керченский пролив.

"К сожалению, сейчас Украина теряет соответствующие ресурсы из-за этих ограничений. Порты Бердянск и Мариуполь из-за косвенных действий России теряют ресурсы, и большие. 43% прибыли потеряно портами только за один год. Это большие суммы в трудное время для государства", - сказал Воронченко.

Источник: РБК







