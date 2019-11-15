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Вчера, 14:00
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В ООН подсчитали человеческие потери Украины за время конфликта

С начала конфликта на Донбассе в апреле 2014 года, погибло 13 тыс. человек, более 29 тыс. получили ранения. Среди погибших - 3345 гражданских лиц, включая 298 человек на борту самолета рейса МН17, который сбили в 2014 году. Во время конфликта были убиты около 4100 украинских военнослужащих и 5650 членов военизированных группировок, сообщили в управлении верховного комиссара ООН.

Еще 29–31 тыс. человек получили ранения в ходе конфликта. Среди них 7–9 тыс. человек мирного населения, 9,5–10,5 тыс. украинских военных и 12,5–13,5 тыс. боевиков.

Всего во время конфликта погибли или получили ранения 41–44 тыс. человек.

В общем количестве смертей, связанных с конфликтом, гражданские лица составляют 25–26%. В ООН отметили, что этот показатель постоянно меняется. Если в 2014 году он составлял 33–34% – один гражданский на двух погибших военных, то в 2019 году он уменьшился до 4–5% – один гражданский на 20–22 военных.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля 2019 года, но специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует его нарушение.

13 ноября в ООН сообщили, что с начала 2019 года погибли или пострадали 155 гражданских лиц.

Источник: Гордон



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