Этот непредсказуемый кофе - все хорошо в меру

Медики рассказали, чем может быть опасно сильное увлечение кофе. Было замечено, что сотрудники офисов, где стоит кофе-машина, часто болеют, бывают вялыми, у них поднимается давление и болит голова. На вопрос о том, сколько кофе они пьют за рабочий день - они ответили: по 10-15 чашек. Медики объяснили, в чем проблема.

Вызывает зависимость

По данным ученых, больше половины людей, имеющих привычку начинать день с кофе, при вынужденном отказе от него демонстрируют симптомы абстинентного синдрома – падение тонуса, раздражительность и агрессивность, головные боли. По словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, у человека, который привыкает к кофе, перебор различных веществ в организме, которые являются сосудотонизирующими, сосудосуживающими, или, наоборот, расслабляющими сосуды».

Действуя таким образом, традиционный утренний кофе вызывает зависимость, сопоставимую с зависимостью от никотина. К тому же замечено, что зависимость от кофеина укрепляется в холодном климате, и именно северные страны лидируют в мире по потреблению кофе.



Истощает организм

Специалисты поясняют, что привычку пить кофе усугубляет тот факт, что питье напитка стимулирует выработку эндорфинов – веществ, ассоциируемых с хорошим настроением, удовольствием.

«Что кофе, что алкоголь, что наркотики - они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. У нас не хватает гормонов радости, мы чувствуем упадок сил, депрессивное настроения, а с кофе чувствуем себя бодрее», - отметил врач-нарколог Алексей Луньков.

Специалист предупредил: такая постоянная стимуляция организма с помощью кофе может привести к его изнашиванию, истощению. Такому организму крайне сложно справляться с повседневным стрессом.



Может довести до инсульта

На связь между привычкой пить кофе и риском инсульта указал врач Константин Заболотный. По мнению врача, в дешевом растворимом кофе почти нет кофеина – самый ценный элемент напитка теряется из-за особенностей обработки зерен. Но в натуральном заварном содержание кофеина как раз велико, и потому «действие напитка может быть противоположным - например, для людей с повышенным и пониженным давлением». Человек может не знать, что обладает повышенной чувствительностью к кофеину, но при ее наличии употребление кофе способно стать причиной сосудистой патологии вроде инфаркта или инсульта.

Источник: golos







